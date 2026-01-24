פרשת גיא חבר: המעצרים בוצעו לאחר שאחד החשודים סיפר לחברו כי היה מעורב ברצח | פרסום ראשון

פרסום ראשון: המידע שהוביל למעצר החשודים בפרשת היעלמותו של גיא חבר הגיע לאחר שאחד החשודים סיפר לחברו כי היה מעורב ברצח. המידע הועבר לשב"כ, וכך החלה שרשרת המעצרים. ל-i24NEWS נודע כי המודיע הוא נכה צה"ל, בעל רקע פסיכיאטרי.

עוד נודע כי אחד החשודים שנעצר ושוחרר בתיק גיא חבר - לוחם לשעבר בגדס"ר הבדואי. החשוד שהה באותו תא מעצר עם מחבלי נוחבה, כאשר בשב"כ עדכנו אותם כי הוא לוחם לשעבר. עובדה שהובילה אותו לחוש סכנה מיידית לחייו.

לפני כשלושה שבועות כוחות הביטחון עצרו חמישה חשודים, תושבי הכפר טובא-זנגרייה, בחשד למעורבות בהיעלמותו של החייל גיא חבר לפני כ-29 שנים, כך הותר אמש לפרסום. המעצרים בוצעו בעקבות מידע מודיעיני חדש שהגיע לידי המשטרה ושב"כ. החקירה נתקלה במבוי סתום - וחלק מהחשודים כבר שוחררו.

קרא עוד:

מהיעלמות לרצח: הותר לפרסום מידע חדש בתיק גיא חבר, שנעדר כ-30 שנה

29 שנים אחרי - הפרשה נתקעת שוב: תעלומת החייל גיא חבר

מוקדם יותר החודש בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת הטיל צו איסור פרסום על הפרשה הנמשכת מעל שלושה עשורים. הפרשה נחקרה כתיק רצח ביאחב"ל בלהב 433. מעורבים בחקירה כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.