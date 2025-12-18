בגלל דו"ח: התפרעויות בי-ם, מפגינים הפכו ניידת משטרה

כוחות רבים הגיעו לשכונת עזרת תורה בבירה, בהם גם מג"ב • 10 שוטרים ומספר אזרחים נפצעו במהומות • הפורעים יידו חפצים, אבנים ושקיות זבל לעבר הכוחות והפיקוח העירוני • המפכ"ל: נבוא חשבון עם המעורבים

התפרעויות בשכונת עזרת תורה בירושלים - מפגינים הפכו ניידת

עימותים אלימים פרצו היום (חמישי) בשכונת עזרת תורה בירושלים - בשל דו"ח של הפיקוח העירוני. מתפרעים יידו אבנים וחפצים לעבר כוחות משטרה במקום, 10 שוטרים ומספר אזרחים נפצעו, ארבעה נעצרו.

בשל האירועים הוזעקו למקום כוחות רבים שהותקפו גם הם. מהמשטרה נמסר כי כוחות, בהם שוטרי מג"ב, פועלים כעת להשבת הסדר תוך שימוש באמצעים לפיזורם של המתפרעים. 

התפרעויות בשכונת עזרת תורה בירושלים

המשטרה מזרימה כוחות נוספים לבירה בשעה זו, המפכ"ל אמר כי ההתפרעויות הן "אירוע קשה מאוד של הפרת סדר ותקיפת שוטרים", והוסיף כי הוא "רואה בחומרה את תקיפת השוטרים והפקחים בידי פורעי חוק, שלא בחלו בשום אמצעי במטרה לפגוע בשוטרים ולגרום נזק רב לרכוש, נבוא חשבון עם כל המעורבים ומאחל איחולי החלמה לפצועים".

התפרעויות בשכונת עזרת תורה בירושלים

"כל הפרת סדר באשר היא, ובפרט כזאת הפוגעת בשלום הציבור והשוטרים, תזכה לתגובה מהירה ובלתי מתפשרת, פתיחה בחקירה ומיצוי הדין עם העומדים מאחורי המעשים", נכתב בנוסף.

