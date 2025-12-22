בלעדי: עבריין המין עוקב אחרי נשים מתל אביב לדירתן

אליהו מומן, עבריין מין מורשע ומפוקח, ריצה בעבר מאסר בגין אונס • מיוחסים לו 12 מקרים שונים בחשד להטרדה ולהפרת צו פיקוח • המחדל החמור: הוא היה אמור להיות תחת פיקוח, אבל ניסו לאתר אותו 85 פעמים

לי עייש 
תיעודים בלעדיים של אליהו מומן, עבריין מין מורשע, מפוקח, שריצה בעבר מאסר בגין אונס ובשבועות האחרונים הטיל אימה על נשים ברחבי תל אביב, פורסמו הערב (שני) ב-i24NEWS.

תיעוד האנס שהטריד נשים

החקירה חשפה את המחדל החמור: מומן היה אמור להיות תחת פיקוח, אבל בפועל - קצין הפיקוח ניסה לאתר אותו 85 פעמים ללא הצלחה.  

כתב אישום חמור הכולל 12 אישומים הוגש נגדו, לאחר שנעצר בחשד להטרדה ולהפרת צו פיקוח של יחידת צור. במסגרת החקירה נאספו תלונות מקורבנות, בין היתר גם באמצעות פניות שהתקבלו ברשתות החברתיות, ובוצעה פעילות חקירתית נרחבת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים וכלי חקירה נוספים, במטרה להרחיק את החשוד מהמרחב הציבורי.

