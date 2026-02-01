לאחר אירועי החסימה והתקיפה: מרדכי דוד זומן לחקירה

אחרי שורות התקריות, בהן חסימת ותקיפת נשיא העליון בדימוס אהרן ברק, פעיל הימין מרדכי דוד זומן היום (ראשון) לחקירה במשטרה.

כזכור, ביום רביעי האחרון, מרדכי דוד, בליווי חבריו, חסם את רכבו של נשיא העליון בדימוס אהרן ברק בן ה-89, תוך שהוא קורא לעברו "אפס, דיקטטור, חמינאי של ימינו".

אחרי התקרית, חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת העבודה שלח פנייה רשמית למפכ"ל המשטרה, בה הוא ביקש לעצור את דוד: "הורה על אכיפה תקיפה מולו. ההחרפה בפעילות האלימה הופכת את רפיון הידים ועצימת העיניים לסכנה של ממש לביטחון הציבור. נדרשת פעולה עצימה מצד משטרת ישראל – בטרם נגיע לשפיכות דמים".

במכתבו הזכיר גם את פעיל הימין רועי סטאר, ואמר כי השניים "זוכים לחיבוק חם מצד שורת פוליטיקאים בכירים ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר המשפטים יריב לוין. הרקע העברייני של גורמים אלו מחייב תשומת לב מוגברת ופעולה עצימה מצד משטרת ישראל".