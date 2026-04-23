בתום חקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון, יוגש הבוקר (חמישי) כתב אישום נגד תושב כפר כנא בן 41, בגין רצח זיד אמארה (49). על פי ממצאי החקירה, הרצח בוצע על רקע נקמת דם, חודש לאחר שבנו של המנוח הואשם ברצח קרוב משפחתו של הנאשם.

הרקע לאירוע החל ב-25 בנובמבר, אז הוגש כתב אישום נגד נאסר אמארה בגין רצח עלי עואודה בכפר כנא. על פי אותו אישום, אמארה ירה בעואודה ממרפסת ביתו בעת שזה רכב על טרקטורון. חודש בדיוק לאחר מכן, ב-25 בדצמבר, התקבל הדיווח על ירי לעבר רכבו של זיד אמארה, אביו של נאסר, בכפר עילוט הסמוך לנצרת - שם נקבע מותו.

חקירת המשטרה חשפה תכנון קפדני: לקורבן הוצמד מכשיר מעקב לרכב. ביום הרצח, הנאשם עקב אחרי אמארה מרגע שיצא מהקריות ועד לכניסתו לכפר עילוט. שם המתין לו "רכב מבצעי" שחסם את דרכו בכיכר הראשונה. מהרכב נורו לעבר אמארה עשרות כדורים מטווח אפס.

לאחר המעשה, נסעו החשודים לכפר כנא, שם שרפו את הרכב המבצעי ברחוב מרכזי, ביצעו ירי ראווה באוויר ונמלטו. מהחקירה עלה כי הנאשם השתמש ברכב גנוב מהרשות הפלסטינית, עליו הורכבו לוחיות זיהוי התואמות לרכבו של אחיו כדי להסוות את פעילותו.

החקירה הפכה גלויה ב-23 במרץ, עם מעצרו של הנאשם. הבוקר, פרקליטות מחוז צפון תגיש את כתב האישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנצרת.

רפ"ק גל הראל, מפקד ימ"ר עמקים, מסר: "מדובר ברצח אכזרי שתוכנן מראש ובקפידה על רקע נקמת דם. הצלחנו לסגור מעגל עם העומד מאחורי הרצח שעקב אחר הקורבן עד לכניסתו למארב שהוכן מבעוד מועד. נמשיך לפעול למלחמה באלימות ואירועי הרצח בחברה הערבית".