בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום (חמישי) 7.5 שנות מאסר על רועי שער, מורה לשעבר שהורשע בביצוע ריבוי מעשים מגונים בשמונה מתלמידיו. הפגיעות התרחשו לאורך כשש שנים בבית ספר יסודי דתי, כאשר הנפגעים היו כולם קטינים מתחת לגיל 16. בנוסף לעונש המאסר, הוטל על שער לפצות את נפגעיו בסכום כולל של 290 אלף ש"ח בגין הנזקים הכבדים שגרם להם.

הכרעת הדין חשפה כי שער ניצל את מעמדו כמחנך נערץ וטיפח "תדמית אבהית" כדי לטשטש את הגבולות מול התלמידים הצעירים. הוא פעל במניפולטיביות במסווה של שיטות חינוך ייחודיות, תוך ניצול הטאבו החברתי סביב נושאים מיניים בקהילה הדתית שבה פעל. המעשים המגונים בוצעו בכיתות ובמהלך שיעורים פרטיים בבית הספר, לעיתים באופן יומיומי, עד שהתלמידים סיימו את לימודיהם במוסד.

בפרקליטות שיבחו את אומץ לבם של הנפגעים שהעידו שנים רבות לאחר המעשים. עו"ד שירה חרל"פ ציינה כי גזר הדין מעביר מסר מרתיע נגד פוגעים במוסדות חינוך המנצלים את אמון ההורים והילדים. המערכת המשפטית הדגישה כי שער פגע אנושות באמון הממסדי וערער את תחושת המוגנות הבסיסית ביותר של תלמידים בתוך כותלי בית הספר.