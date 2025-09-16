מומלצים -

צלבי קרס רוססו פעם נוספת הבוקר (שלישי) על חזית בניין ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא בירושלים. לפי התנועה, זו הפעם הרביעית בה אלמונים מרססים צלבי קרס במקום, אך טרם נמצאו האחראים לכך, למרות שהוגשו בעבר תלונות למשטרה.

האירוע מתרחש שבוע לאחר הירצחה של שרה (שריתה) מנדלסון בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בעיר. שרה, נחשבה ל"אמא של בני עקיבא". מזכ"ל התנועה, יגאל קליין, אמר כי "רק אתמול הסתיימו ימי השבעה של שריתה שנרצחה בדרכה לאותו בניין שעליו צויירו צלבי הקרס, וממנו יוצאת עשייה לכל רחבי הארץ. קשה להאמין שיותר מ-80 שנה לאחר השואה, אנו רואים אנטישמיות בישראל".

עוד מדבריו של המזכ"ל קליין: "בעבר הוגשה תלונה במשטרה ואנו קוראים לה למצות את האחראיים לפשע ולמצות איתם את הדין. התנועה עסוקה ללא הרף בחיבורים בחברה הישראלית, מי שמנסה לפגוע בנו רוצה לפגוע ברוח העמוקה שלנו".