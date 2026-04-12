כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים יוגשו מחר (שני) נגד עורך דין עידן דביר החשוד שביצע עבירות מין בנשים שפנו אליו לקבלת סיוע משפטי, כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS. הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במחוז מרכז, שחשפה דפוס פעולה שיטתי של ניצול יחסי מרות ומצוקה אישית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

היחידה המרכזית של מחוז מרכז ניהלה את החקירה במשך מספר חודשים, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני ראשוני על התנהלותו של עורך הדין. במהלך הפעילות הסמויה הפעילה המשטרה סוכנת משטרתית שתפקידה היה לבסס את התשתית הראייתית נגד החשוד.

i24NEWS

הממצאים העלו כי עורך הדין ניצל את מעמדו המקצועי ופעל באופן עקבי כלפי חיילות בשירות סדיר שביקשו את ייצוגו, תוך שהוא מתנה את הטיפול המשפטי בביצוע עבירות מין חמורות. על פי החשד, עורך הדין לא הרתיע את עצמו והמשיך לבצע עבירות דומות גם בזמן שהחקירה נגדו כבר הייתה בעיצומה.

עשר מתלוננות שונות אותרו עד כה על ידי צוות חוקרות מיוחד שהוקם לצורך התיק. העדויות שנאספו מצביעות על ניצול ציני של נשים צעירות במצבי דוחק משפטיים. סעיפי האישום הצפויים כוללים עבירות מין חמורות וכן עבירה של שידול לזנות, שנבעה מהפעלת הסוכנת המשטרתית. במשטרה מדגישים כי החקירה התנהלה ביסודיות תוך ליווי צמוד לנפגעות, במטרה להבטיח כי כלל מקרי הפגיעה יכללו בכתב האישום שיוגש על ידי פרלקיטות מחוז מרכז.

מחר צפויה הפרקליטות לבקש את המשך מעצרו של החשוד עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו, מחשש למסוכנות ולשיבוש הליכי משפט.