תלונה הוגשה במשטרה נגד זמר מפורסם בגין עבירות מין

המשטרה חשפה היום (שני) כי לפני כחצי שנה תושבת המרכז הגישה תלונה נגד זמר מפורסם בחשד לעבירות מין. האירועים התרחשו לכאורה לפני מספר שנים בכמה ערים בארץ על ידי כמה מעורבים. הנושא נבחן על ידי הפרקליטות ובהתאם הועבר לטיפול יחידת ההונאה המחוזית.

לפי גרסת המתלוננת, קוסמטיקאית במקצועה, השניים הכירו במהלך יציאה לבילוי במרכז הארץ, אליה הגיעו כל אחד בנפרד. לדבריה, בתום הבילוי פגשה את הזמר מחוץ למועדון, כשהוא ישב ברכבו, והיא הציעה לו ביוזמתה להגיע אליה לטיפול קוסמטי. לטענתה, טרם המפגש התקיימה ביניהם תקשורת מצומצמת בלבד, שנמשכה כשבועיים לערך, ולאחר מכן הזמר אכן הגיע "לפרגן" לטיפול.

הטיפול, כך היא מספרת, התקיים בביתה של משפחתה, כשהייתה בת 19. במהלך המפגש, לטענתה, הזמר הסיט את מכנסיו וביקש ממנה לבצע בו מעשה מגונה. עוד טוענת המתלוננת כי גם לאחר האירוע הוא המשיך לשלוח לה הודעות ואף ביקש ממנה תמונה בעירום.

מדובר בתלונה שהוגשה לפני כחצי שנה, המתייחסת לאירוע שלטענתה התרחש ב-2016. בנוסף, המתלוננת הגישה תלונות גם נגד מקורבים לזמר, בטענה לאירועים נפרדים שהתרחשו במספר ערים ברחבי הארץ.

יו"ר נעמת, חגית פאר, הגיבה לדיווחים אודות חקירת משטרה נגד זמר מפורסם בחשד לעבירות מין: "יש למצות את החקירה עד תום ובמקביל, ולא פחות חשוב - להגן מכל משמר על המתלוננת. ניסיון העבר מלמד שהיא צפויה להפוך יעד למתקפות, קל וחומר כאשר מדובר באישיות מפורסמת ובעלת כוח. המסר שלנו הערב הוא אחד- אנחנו איתך ואנחנו מאמינות לך".