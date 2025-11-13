שתי רציחות תוך דקות: אישה נורתה בכפר קאסם, גבר נהרג בת"א

חשד לשני מקרי רצח הערב (חמישי) בתוך דקות. אישה כבת 30 נורתה למוות בכפר קאסם. בתל אביב, נתין זר כבן 30, מסרי לנקה, נהרג באירוע אלימות. בזירה הקשה, ראשו של הגבר אותר בנפרד מהגופה - בשיחים סמוכים. בשני המקרים הרקע פלילי.

האישה שנורתה הובהלה על ידי צוותי מד"א לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, אך מותה נקבע תוך זמן קצר. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה.

בתל אביב, כוחות מד"א איתרו את הגבר ללא רוח חיים בדירה ברחוב ניל"י, וקבעו את מותו במקום: "חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 30, ללא סימני חיים עם סימני אלימות וקובעים את מותו", נמסר. מהמשטרה הוסיפו כי "התקבל דיווח על גופה שאותרה ברחוב נילי בתל אביב. כוחות בזירה. פרטים נוספים בהמשך".