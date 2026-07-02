ניסיון חטיפה התרחש אתמול (רביעי) בפתח תקווה, כאשר ילדה בת 11 נחטפה באמצע הרחוב. הילדה החלה לצעוק לעזרה, ועוברי אורח שהבחינו במתרחש מיהרו להתערב, השתלטו על החשוד וסיכלו את ניסיון החטיפה.

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שוטרי תחנת פתח תקווה הגיעו למקום זמן קצר לאחר קבלת הדיווח, עצרו את החשוד והעבירו אותו להמשך טיפול. לאחר שהועבר לאבחון רפואי, על פי החשד הוא תקף אשת צוות רפואי ונעצר פעם נוספת. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול במהירות ובנחישות למען ביטחון הציבור.