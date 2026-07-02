תיעוד ניסיון חטיפה בפתח תקווה: ילדה ניצלה בזכות אזרחים שהשתלטו על החשוד
החשוד ניסה לחטוף את הילדה באמצע הרחוב • צעקותיה משכו את תשומת לבם של עוברי אורח, שהתערבו, השתלטו עליו ומנעו את החטיפה • בהמשך נעצר על ידי המשטרה
שני ויצמןכתבת גוש דן ומרכז
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ניסיון חטיפה התרחש אתמול (רביעי) בפתח תקווה, כאשר ילדה בת 11 נחטפה באמצע הרחוב. הילדה החלה לצעוק לעזרה, ועוברי אורח שהבחינו במתרחש מיהרו להתערב, השתלטו על החשוד וסיכלו את ניסיון החטיפה.
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שוטרי תחנת פתח תקווה הגיעו למקום זמן קצר לאחר קבלת הדיווח, עצרו את החשוד והעבירו אותו להמשך טיפול. לאחר שהועבר לאבחון רפואי, על פי החשד הוא תקף אשת צוות רפואי ונעצר פעם נוספת. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול במהירות ובנחישות למען ביטחון הציבור.
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