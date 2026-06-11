עולים על ההגה ללא רישיון: התופעה המדאיגה בכבישי הדרום

זה מתחיל כבדיקת רכב שגרתית בדרום, ותוך שניות הופך למרדף מסכן חיים. המראות האלה, לצערנו, כבר הפכו לשגרה עבור שוטרי המחוז הדרומי. ראש דסק הפלילים, לי עייש, השיגה תיעוד מדאיג מהמערב הפרוע של כבישי הנגב.

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כך לדוגמא, בדיקת רכב שגרתית בכביש 25 שבנגב הפכה למרדף מסוכן תוך שניות, כשמאחורי ההגה יושב נהג בן 19 שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. הצעיר החליט ללחוץ על דוושת הגז כדי להימלט מהשוטר, תוך שהוא חוצי קו הפרדה רצופים, חוצה צמתים באור אדום ומסכן את שאר המשתמשים בדרך. הצעיר נעצר בתום המרדף, שהסתיים לאחר שאיבד שליטה על רכבו והתנגש באי תנועה. בהמשך הוא נחקר ובימים האחרונים הוגש נגדו כתב אישום.

במשטרה אומרים שהמקרה הזה אינו חריג בכבישי הנגב. לאחרונה נתפס נער בן 16 כשגם הוא נוהג ללא רישיון בכביש 25, לאחר ששוטרים נאלצו לפתוח במרדף אחריו עד למעצרו. הנער הובא לתחנת המשטרה ובהמשך זומן לבית הדין לנוער. במשטרה מזהים לאחרונה עלייה באירועים בהם קטינים וצעירים נוהגים ללא רשיון ומבלי שעברו שיעורי נהיגה. רובם מעדיפים להימלט כשהם נתקלים בניידת או במחסום.

באחד המקרים שפורסמו לאחרונה נתפס ילד בן 10 בלבד כשהוא נוהג ברכב לצד אביו, שאמר כי הילד "רק רצה לנהוג קצת". המקרה ממחיש עד כמה התופעה אינה מוגבלת רק בצעירים, אלא גם במבוגרים שמאפשרים אותה.

הסכנה, אומרים במשטרה, מתחילה עוד לפני המרדף בכביש - עצם עלייתם של אנשים על הכביש מבלי שהוציאו רשיון נהיגה מהווה סכנה עבורם ועבור משתמשי הדרך שסביבם. הדבר בולט במיוחד בכבישי הדרום, בהם השוטרים פוגשים יותר ויותר נהגים שכלל לא אמורים לשבת מאחורי ההגה. ברוב המקרים זה נגמר במעצר, אבל לעיתים זה גם נגמר באסון.