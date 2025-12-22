ביטוח לאומי שלל קצבאות של מאות משפחות מיהודה ושומרון

המוסד לביטוח לאומי שלל היום זכאות כספית מכ-200 משפחות עם אזרחות ישראלית שהונו את המדינה וחיו בפועל ביהודה ושומרון. בביטוח לאומי הדגישו כי תושבי ישראל, ורק הם, זכאים לזכויות סוציאליות.

במהלך המבצע, ששמו "צדק לאומי", פעלו שוטרי מחוז ש"י בשיתוף אגף החקירות בביטוח הלאומי ורשות האוכלוסין וההגירה, לחשיפת תופעת הונאה חמורה כלפי המדינה, במסגרתה תושבים ישראלים שמרכז חייהם בפועל ביהודה ושומרון, הצהירו הצהרות כוזבות, לצורך קבלת קצבאות, הטבות וזכויות סוציאליות.

הפעילות בוצעה לאחר חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, שבמהלכה נאספו ראיות המצביעות על הונאה שיטתית, הסתרת מקום המגורים האמיתי תוך ניצול מערכות המדינה.

החשודים נחקרו בהליך פלילי, ובהתאם לכך זכאותם נשללה הבוקר, ונשקלת האפשרות להעמידם לדין בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בביטוח לאומי מסרו כי חלק מהחשודים מעורבים גם באירועים פליליים, ועל פי החשד קיבלו במרמה כספים והטבות מהמדינה.

במשטרת מחוז ש"י מדגישים כי עבריינים שניצלו את מערכות המדינה ופגעו בכספי הציבור לא יהיו זכאים עוד לקצבאות, להטבות ולשירותים הניתנים לאזרחי המדינה, לרבות זכויות רפואיות ושירותים סוציאליים.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, אמר על המבצע: "מי שמרכז חייו ביהודה ושומרון ובוחר להונות את המדינה ולקבל כספים במרמה לא יקבל קצבאות, לא יקבל הטבות ולא ייהנה מזכויות שמיועדות לאזרחי המדינה כחוק".