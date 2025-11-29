"קוקסינל, יומו יגיע מהר": ההתכתבויות של מפקד תחנת גלילות

התכתבויות שנחשפו מחקירת מח"ש נגד מפקד תחנת גלילות בנוגע למעצר שלוש השנים שהניחו עלונים בבית כנסת בהרצליה, מציגות שיחה בין מפקד התחנה לקצין המודיעין, כך פורסם אתמול (שישי) בעיתון "הארץ".

בהתכתבויות השניים מדברים על רן תגר, עורך הדין של מערך עוטף עצורים אשר ייצג את הנשים. מפקד התחנה כותב: "תמשיכו לעקוב אחרי הזבל הזה ברשתות. יומו יגיע מהר יותר ממה שחושב. קוקסינל".

מעצר הנשים שחילקו עלונים בבית הכנסת שבו מתפלל חבר הכנסת יולי אדלשטיין עורר סערה רבה בשנה שעברה והוביל לחקירה של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). בחודש ספטמבר פרסמנו לראשונה כי מפקד תחנת גלילות סגן-ניצב יניב וולבוביץ' וסגנו רב-פקד משה קרסקו, קיבלו הערה פיקודית בשל האירוע.

ל-i24NEWS נודע, כי מח"ש סגרה את החקירה - והמליצה על הליך משמעתי נגד השניים. עוד נודע, כי מהחקירה עלה שהמפקד וסגנו לא צפו במצלמות מבית הכנסת, טרם הורו על המעצר. בהערה נכתב כי היא ניתנה בגין "שיקול דעת, מקצועיות ובקרה" לקויים של השניים.

כזכור, הנשים נעצרו לאחר שחילקו בבית הכנסת עלונים הקוראים לשחרור החטופים. לאחר מעצרן, הם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה בגלילות. עשרות פעילים הגיעו למקום למחות, וצעקו קריאות כגון: "שוטר לא מקבל פקודות מחבל" - כשהם מתכוונים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.