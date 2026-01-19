בתום מרדף משטרתי: עבריין נשק מהפזורה התהפך עם רכבו ונהרג

תושב הפזורה הבדואית בנגב, נהרג אמש (ראשון) בהתהפכות רכב סמוך לצומת ערוער שבנגב, בתום מרדף משטרתי שנערך לאחר שניסה להימלט מהמשטרה.

המרדף החל לאחר ששוטרי ימ"ר דרום זיהו את הרכב כחשוד בהובלת אמל"ח. הנהג ניסה להימלט תוך נסיעה פרועה בשטח, במהלכה בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב במטרה לעוצרו.

במהלך המרדף, הנהג, יוסף אבו ג'ויעד בן 25 תושב ערערה בנגב, השליך מתוך רכבו רובה M16, והמשיך בנסיעה פרועה עד שאיבד שליטה על הרכב, מה שהוביל להתהפכות הרכב. צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר אמר בתגובה לאירוע: "אני מגבה את לוחמי ימ"ר דרום שפעלו בפזורה הבדואית נגד עבריין נשק. מה שעשינו בתראבין, לקייה ותל שבע - נעשה בכל הנגב".

ראש מועצת ערערה בנגב, טלב אבו-עראר, האשים את המשטרה במותו של עבריין הנשק: "אנו מביעים את צערנו וכאבנו העמוק על פטירתו של המנוח, אשר מצא את מותו בעקבות מרדף משטרתי וירי שבוצע על ידי המשטרה. אנו מטילים על המשטרה את מלוא האחריות לאירוע, ודורשים לפתוח בחקירה מיידית ורצינית של נסיבות המקרה, ולהעמיד לדין את השוטרים המעורבים בהתאם לחוק".