ברק אברמוב מסתבך? חשד לרצף אירועים פליליים בסניפי רשת "ג'פניקה"

חשד לרצף אירועים פליליים בימים האחרונים בסניפי רשת המסעדות "ג'פניקה" שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. גל האירועים החל שלשום, עם הצתה בסניף הרשת בגבעתיים. השיא נרשם אתמול (ראשון), כאשר הושלך רימון לעבר בניין באור יהודה, ובהמשך נפגעו שני סניפים נוספים - בהשלכת רימון לסניף בקרית אונו והנחת מטען חבלה בסניף ברמת גן. כעת נבדק אם קיים קשר בין כלל המקרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אתמול פרסמה כתבת הפלילים לי עייש תיעוד בלעדי ממצלמות האבטחה אשר חושף את רגע השלכת הרימון לעבר בניין מגורים בשכונת "בית בפארק" באור יהודה.

בסרטון נראה רכב מגיע לזירה, כאשר לפתע אחד החשודים פותח את הדלת, יוצא החוצה ומשליך את המטען הישר לעבר המבנה. מיד לאחר ההשלכה, נראה החשוד נמלט במהירות מהמקום ברכב המילוט, שניות ספורות לפני שהרימון מתפוצץ ומרעיד את השכונה.