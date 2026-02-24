"נאנסות מחדש על ידי המערכת": הדיון הסוער בכנסת על מחדלי האכיפה

"נאנסות מחדש על ידי המערכת": הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה היום (שלישי) דיון מורכב ביותר על מדיניות האכיפה וההליכים המשפטיים בעבירות מין, במהלכו חשפו בזו אחר זו, נפגעות אונס ותקיפות מינית עדויות קשות ובלתי נתפסות על שרשרת כשלים של מערכת אכיפת החוק.

לפי דו"ח פרקליט המדינה 2024, 82% מתיקי עבירות המין וההטרדה מינית נסגרו ללא אישום. בנוסף, כ-90% מהעררים על סגירת תיקי עבירות מין והטרדה מינית נסגרים ללא פעולה נוספת. כל צמרת הפרקליטות שבאה לדיון הבטיחה כי כל המקרים ילמדו ויופקו לקחים. במהלך הדיון, פרקליט המדינה עמית איסמן התנצל "בשמה של המערכת כולה".

אפרת גרינבאום המשנה לפרקליט המדינה ציינה כי "כ-5,000 תיקי עבירות מין נכנסים מדי שנה, ומוגשים כ-620-670 בשנה, אחוז דומה לעבירות הכלליות - סביב ה-20%. תיקי המין החמורים מוגשים כתיקי מעצר ומשך הזמן קצר עד 30 ימי מעצר ואז הגשת כתב אישום".

עו"ד איסמן: "אחוז ההגשה דומה לתיקים רגילים. תיקים שנסגרים מחוסר ראיות גבוה יותר מהאוכלוסייה הכללית של התיקים ומה שאנחנו עושים זה למנוע מצב שתיקים נסגרים מחוסר ראיות לתיקים שיש בהם כתבי אישום".

עו"ד אשרת שהם פרקליטת מחוז ירושלים הסבירה במהלך הדיון כי "מתוך עילות הגניזה יש יותר גניזה מחוסר ראיות זה 70% ובתיקים אחרים זה 57% אחוזים. רצינו לבחון למה תיקים נסגרים מחוסר ראיות אבל זיהינו מקומות שאנחנו יכולים להיות יותר טובים. ב-40% מהתיקים תואמת את עמדת המתלונן שלא רוצה את התיק כי חייו השתנה או משהו בטיפול שלנו צריך שינוי".

לדבריה, אחוז המורשעים נע בסביבות 80%, הזיכויים 4-2% וללא הרשעה: נע בין 6-4% בשלוש השנים האחרונות ובתיקים עם הפסקת הליכים זה נע בין 4-5 אחוזים. "לגבי תיקים שהסתיימו בהסדר טיעון 66% מהתיקים. 34% מסתיימים בהכרעת דין", הסבירה.

סרן במיל', קרן מרון, נפגעת חשפה את סיפורה המטלטל: "בנו של בן זוגה של סבתי איתה חייתי רצח לי את הנפש בכיתה ו'. כמה שעות אחרי מקרה האונס כבר הייתי בתחנת משטרה, סירבו לקחת את הממציאים שרציתי למסור. מי שפגע בי לא נעצר. עברו ימים והתחלתי להפנים שהוא פגע בי מאז הייתי בכיתה ג'. האנס הסתובב חופשי והייתי במצוקה נפשית ולא עצרו אותו".

"הפדופיל הזה הסתובב חופשי בעיר והפכתי להיות השרמוטה המשוגעת של העיר. מילדה מחוננת ומקובלת הפכתי להיות כלום וכל חיי נמחקו. בכיתה ז' התחלתי חיים חדשים בפנימייה בכפר סבא. אני הייתי צריכה לחזור לבית של סבתא שלי בסופי שבוע, אותו סבא התחיל להטריד אותי מינית כאקט נקמה. לאחר תקופה תיק האונס הגיע לפרקליטות ולא התקדם", הוסיפה.

בהמשך, היא גילתה שאחותה נפגעה על ידי הסבא. "אספתי עשרות מסמכים רפואיים, מצאתי יומן שכתבתי באותם ימים. כשהגעתי לתחנת המשטרה גילינו שהתיק פתוח 14 שנה בגלל רשלנות. העולם קרס עלי כשגיליתי שהוא פתוח. בגלל שהם הבינו שיש פשלה הם יצרו איתי קשר. גילתי שמי שאנס אותי, הבן של הסבא, נעצר על פדופיליה לאחר שהתכתב עם שוטרת שהתחזתה לקטינה וכלום לא קרה. היו לכם ראיות ולא עשיתם כלום. זה קרה במרץ 2025. החוקרת ממשטרת מגדל העמק פנתה אלי ושלחו אותי לעשות עימות עם האנס", סיפרה.

לדבריה, הפרקליטה זימנה את אחותה לשיחה והפרקליטה ואמרה שיהיו שני תיקים נפרדים בשל חומרת העבירה. "אחרי שנים של סבל אמרו לי שיהיה שימוע לפוגע. חגגתי ואני מחכה כבר חודשיים מתי יהיה השימוע. בדרך למילואים הפרקליטה מתקשרת ואומרת שלא יהיה שימוע כי אין מספיק עדויות והתיק יסגר. אני לא מבינה מה אתם חושבים שצריך לקרות? אתם חושבים שצריך להגיד לאנס שנפתח מצלמה ונצלם? מה צריך יותר? יש אנשים שיודעים ומסמכים", ציינה.

היא סיכמה: "ניסיתי למנוע זאת. הגשתי ערער לפרקליט המדינה ואני מחכה לתשובה. אני עומדת פה בשם אותה ילדה בת 11, שיתפתי פעולה ומערכות המדינה צריכות להגן על ילדים בזמן אמת. אני חווה את הטראומה לילה לילה ולא נעשה כלום. אותה פרקליטה יושבת באותו תפקיד כבר עשר שנים. מגיע לי לראות שופט. אני הראייה למה שעברתי. אני דורשת צדק ולעמוד בפני שופט. פרקליט המדינה יש לך פה מישהי שאתה חייב לתת לי את הזכות לעמוד מול שופט. אני מבקשת צדק. אם אתם רוצים להרתיע אנסים ופדופילים תביאו את התיק שלי לשופט. זה כל החיים שלי. אני רוצה להביא בנות לעולם שידע שיש אכיפה והרתעה".

עו"ד נעמן: "כאב לי לשמוע אותך וראינו את הזעקה מדם ליבך. נלמד את הדברים ולהפיק לקחים. דיברת על המשטרה שלא רצתה לאסוף ראיות. אם לא נאספות ראיות בשלב ראשוני יש קושי לאחר מכן".

עו"ד איסמן: "החוויה שלך עם מערכת אכיפת החוק הוא אירוע שאסור לו לקרות. ככל שזו החוויה שלך המערכת נכשלה ולא משנה מה תהיה התוצאה בערער, המערכת על כל חלקיה ומגיע לך התנצלות ואני מתנצל. הנושא יבדק. חלק מהסיבה שאנחנו כאן היא לנסות להביא למצב שיהיו פחות נפגעות".

ש' שנכחה בדיון סיפרה את סיפורה הקשה: "בגיל 17 כשהגשתי תלונה נגד אבי שאנס אותי סגרו את התיק מחוסר ראיות. זה נמשך עד גיל 30 ונולדה לי ילדה ממנו שנפטרה. עם השנים אמא שלי התחילה לאנוס אותי. כשבאתי בשנת 2016 ובאתי לחוקרת ואמרתי לחוקרת שאני רוצה שהצדק יעשה. סעדתי את הילדה בבית חולים. התנקיתי מסמים וזנות. הוא הביא אותי למצבי זנות כדי להביא כסף לבית".

"תוך כדי כניסה לגמילה מסמים והחוקרת אומרת לי שאבטל את התלונה כי לא יצא מזה כלום. יש DNA של הילדה. רצחו את נשמתי ואת חיי ואני נלחמת במשטרה, בפרקליטות ובבית המשפט ואני נאנסת מחדש במשטרה ובחקירות ובתיאורים איך נאנסתי. אנחנו עוברים אונס, עוברים שוב אונס במשטרה, עוברים שוב אונס בבית משפט. אני עשר שנים בתוך התיק הזה וכל פעם דוחים את התיק. זה שהגעתי לפה מבחינתי זה ניצחון. אין לי חיים. כל משפחתי מחקה אותי. לי לא יהיו ילדים. לי לא יהיה מי שיקרא לי אמא", ציינה.

א', נפגעת נוספת חשפה מסכת מטלטלת של פגיעות מיניות כלפיה וכלפי בתה. "כשברחתי עם ילדי הוא תפס אותי. הוא שלח מישהו שיאיים עלי. הוא דקר אותי והאמנתי שאני אשמה בזה. ביטלתי את התלונה כדי לקבל ממנו גט. חמש שעות חוקר שמכיר את בעלי לא הסכים לקבל ממני תלונה. השוטר יוצא ואומר 'נזכרת אחרי 15 שנה להגיד שהוא פדופיל? לכי תשתי איתו כוס קפה'", ציינה.

"יצאתי מהתחנה ועקבה אחרי מכונית עם חבורה מפחידה רעולי פנים שכמעט גרמו לי לעוף לוואדי. הגעתי בנס מעל הטבע לתחנת משטרה ומשם למקלט עם שלושת ילדי. הוא הגיע למקלט בהרצליה והוא הגיע לשם, מישהו מתוך המשטרה העביר לו בטוח מידע, העבירו אותי באותו לילה למקלט אחר", הוסיפה. לדברי א', התיקים בנושא נסגרו בהחלטת בית דין שם טענו שהיא אמא מנכרת.

לדיון הגיעו גם שי-לי עטרי, טאיסיה ונעם פרידמן רז שסיפרו את סיפורן הקשה פעם נוספת כדי שהפרקליטות תפיק את הלקחים הנדרשים. לצידן נכחה גם טאיסיה זמולצקי, מתלוננת בפרשת "משחקי חברה", בראשה ניצב הזמר אייל גולן. למרות שעברה למעלה משנה מאז הערעור שהגישה על ההחלטה לסגור את התיק בפעם השנייה - טרם התקבלה החלטה סופית בנושא.

"נשים אמיצות אוזרות אומץ ומתלוננות. מנגד, החקירות נמרחות ומתעכבות ולבסוף הנפגעות נשארות בלי עדכון ובלי ודאות. לאחר 13 שנים שבהן הפרקליטות גורמת לי לעינוי דין, ובמהלכן לא זכיתי אפילו למפגש אחד איתם - הגיע הזמן שהפרקליטות תיתן לי תשובות. ההחלטה לסגור את התיק בפעם השנייה לא יכולה להתבסס על טיעונים של הזמר כי הוא לא מכיר אותנו", אמרה.

אורית סוליציאנו מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע סיכמה: "קיבלנו השנה פיצוץ של פניות עם הטראומה הכי קשה בחיים ויש שבר אדיר. יש פער בהגשת כתבי אישום בעבירות הכלליות ביחס לנפגעות. אי אפשר להמשיך עם זה. לכמעט לכל אחד פה יש קרובת משפחה שנפגעה. אנחנו מקבלים עשרות תלונות על חוסר ידוע של נפגעות שהתיק נסגר"".

ח"כ עדי עזוז הוסיפה: "עינוי הדין של הנפגעות הוא בלתי נסבל. ראינו את הפער מה זה ה-80% אחוז שנסגר. לא יכולתי להפסיק לבכות בדיון הזה". היו"ר ח"כ כהן סיכמה: "זאת המשמעות לסגירת התיקים. יש פה נפגעת שהביאה ילד מאביה שאנס אותה. אתן מייצגות המון נשים. העדויות פה היו קשות ובלתי נתפסות והכי קשה איך המערכת מתעלמת. הרגשתי תחושת בגידה מצד המדינה והמערכת. אתן עושות פה תיקון עולם".