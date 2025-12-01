איים "לשלוח בקבוק תבערה" לבן גביר - וביהמ"ש הורה לאשפזו
החשוד, שמאובחן על הרצף האוטיסטי ונתון לצו לטיפול מרפאתי כפוי, נחקר בחקירה מיוחדת • עורכת דינו של החשוד, טענה כי האחרון התקשר למוקד 105 מתוך מצוקה וביקש להתאשפז • פרסום ראשון
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: גבר מאזור המרכז נעצר לאחר שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בבני משפחתו ובילדיו, כך פרסמה היום (שני) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.
ל-i24NEWS נודע, כי המעצר התרחש לאחר שהוא התקשר למוקד 105 ואמר בין היתר שיש בכוונתו "לשלוח בקבוק תבערה ורימון".
החשוד, שמאובחן על הרצף האוטיסטי ונתון לצו לטיפול מרפאתי כפוי, נחקר בחקירה מיוחדת. עורכת דינו טענה כי הוא התקשר למוקד מתוך מצוקה וביקש להתאשפז.
בית המשפט הורה לשחרר אותו מיידית בתנאי הרחקה מלאים מהשר בן גביר ובני משפחתו למשך 60 יום. בנוסף, הוא הורה לשב"ס להעבירו עוד היום לאשפוז בבית החולים הפסיכיאטרי גהה.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות