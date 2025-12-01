איים "לשלוח בקבוק תבערה" לבן גביר - וביהמ"ש הורה לאשפזו

החשוד, שמאובחן על הרצף האוטיסטי ונתון לצו לטיפול מרפאתי כפוי, נחקר בחקירה מיוחדת • עורכת דינו של החשוד, טענה כי האחרון התקשר למוקד 105 מתוך מצוקה וביקש להתאשפז • פרסום ראשון

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■