ראש העיר מזהיר: "האיראנים הגיעו לבת ים - וזאת לא בדיחה"

ראש העיר בת ים פרסם הערב (שלישי) סרטון חריג, בו הזהיר את התושבים מפני "הגעה איראנית". צביקה ברוט סיפר כי העירייה בקשר עם השב"כ - וישנו חשש כי עשרות תושבים נפלו בפח של המודיעין האיראני.

"הם מעמידים בסכנה לא רק את ביטחון ישראל, אלא גם את העתיד שלהם", אמר ברוט. הוא פנה לתושבים ואמר כי במידה וקיימו שיח עם גורמים איראניים - ישנה עדיין אפשרות לפנות לגורמים הרשמיים. לטענתו, מדובר ב"מרוץ נגד הזמן". ראש העיר קרא בנוסף לאנשים שמכירים כאלו הנפלו בפח, להם אמר כי ביכולתם למנוע נזק בלתי הפיך - והוסיף מספר טלפון דרכו ניתן ליצור קשר על מנת לספק פרטים.

נציין כי לאחרונה מקיים שב"כ שיח עם השלטון המקומי להעלאת המודעות הציבורית בסיכון ביצירת שיח עם גורמים איראניים, לאור ריבוי הניסיונות לגיוס ישראלים. שיחה דומה התקיימה לא רק עם ראש העיר בת ים, ובתחום העיר לא מתרחש אירוע חריג.

בנובמבר האחרון הוגש כתב אישום נגד שמעון אזרזר, תושב הקריות בן 27, בגין מסירת ידיעה לאויב ומגע עם סוכן חוץ איראני לאחר שסיפק פרטי מידע שונים על צה"ל ובסיסי חיל האוויר - בסיוע בת זוגו המשרתת במילואים. הנאשם, שהיה מצוי בקשיים כלכליים, יצר קשר עם סוכני חוץ שפעלו בטלגרם והציעו לו תשלום כספי בתמרה להעברת המידע המסווג.