פרסום ראשון: פרשת ההורים הפדופילים מסתעפת, כאשר היום (שני) מתפרסם כי מהנדס תוכנה בחברת הייטק גדולה בשנות ה-50 לחייו נעצר הבוקר ונחקר בלהב 433. המשטרה מייחסת לחשוד, המתגורר במושב יוקרתי בשרון, מעשה מגונה בבת משפחה וצפויה לבקש מחר את הארכת מעצרו.

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עורכי הדין צדוק ומאיר חוגי, המייצגים את החשוד, מסרו: "הלקוח שלנו אזרח הוא נורמטיבי נעדר עבר פלילי ושומר חוק. מרשנו חף מפשע ומכחיש כל קשר לחשדות. הוא לא הכחיש כי גלש באינטרנט על מנת להכיר חברים חדשים". "למיטב ידיעתנו גלישה באינטרנט איננה מהווה עבירה פלילית. אנו בטוחים בחפותו, וצדקתו עוד תצא לאור", מסרו.

כזכור, החקירה בתיק החלה בהמשך לחקירת פרשייה מסועפת ומתמשכת המנוהלת במפלג החקירות של 105 במשטרת ישראל נגד חשודים רבים מרחבי הארץ, בשל פגיעות מיניות בקטינים, לרבות בבני משפחתם. במסגרת החקירה הוגשו זה מכבר מספר כתבי אישום על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות.