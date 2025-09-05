לראשונה: כתב אישום נגד ראש ארגון פשע בגין הפרת צו מנהלי

מומלצים -

הצהרת תובע הוגשה היום (שישי) נגד עיסאם ג׳רושי, מבכירי ארגון ג׳רושי, לאחר שלפי החשד הפר שוב ושוב את תנאי הצו שהוטל עליו. מדובר בצעד תקדימי מאז שניתנה הסמכות להשתמש בצווים מנהליים גם בתחום הפלילי.

כפי שפורסם בשבוע שעבר ב-i24NEWS, ג׳רושי נעצר לפני כשבוע בחשד להפרת ההגבלות. על פי המשטרה, הוא החזיק בשני מכשירי טלפון: אחד גלוי שמסר לשוטרים, ואחר מוסתר שבו השתמש בניגוד לתנאי הצו ואף ניסה להיפטר ממנו. בנוסף, האזנות שנערכו במלון שבו שהה באילת תיעדו שיחות עם גורמים שהיה אסור לו לעמוד עמם בקשר, וזיהוי הקולות קישר אותו ישירות לשיחות האסורות. מה שהוא לא ידע, זה שהוא היה תחת האזנות.

בדיון הודה נציג המשטרה כי חלק מההפרות התרחשו כבר בסוף יולי, אך ההחלטה לעצרו התקבלה רק לאחר חקירה סמויה ממושכת. מעצרו הוארך עד ליום שלישי הקרוב.

עו״ד ירון גיגי, סנגורו של עיסאם גרושי מסר בתגובה: ״הטענות להפרות כביכול נשענות על זיהוי קולי מאוד מפוקפק. במהלך הדרך הדברים והדוברים יפתיעו את כולם. המשטרה חושבת רחוק ממה שבאמת קרה״.

בשבוע שעבר ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש פרסמה לראשונה כי בית המשפט האריך את מעצרו של ג׳רושי אשר נעצר בחשד שביצע 15 הפרות בתוך 15 ימים בלבד של צו הגבלה שיפוטי שהוטל עליו מכוח חוק המאבק בארגוני פשיעה. את מעצר הבית המלא שלו העביר בבית מלון בנתניה, אך לפי המשטרה יצא ממנו שוב ושוב, ביקר במסעדות ואף איחר לחזור לשעות ההתאווררות.

בדיון הציגה המשטרה תשתית ראייתית שלפיה החשוד יצא מבית המלון שבו שהה במסגרת הצו, ביקר במסעדה ואף חזר באיחור משעות ההתאווררות שנקבעו לו. במשטרה טענו כי ההפרות אינן נקודתיות, אלא חוזרות ונשנות, וכי בוצעו תחת פיקוח עין סמויה שנוהל נגדו במשך שבועות.

במהלך הדיון התייחסו הצדדים גם לשיחה טלפונית שקיים קצין משטרה עם החשוד. בעוד שבמשטרה אמרו כי הקצין הזכיר לו את ההגבלות שעליו לשמור, הסנגורים טענו שמדובר לא באזהרה ברורה אלא בשאלה כללית בלבד אם הוא מודע לתנאים. לטענתם, לא הובהר לו שהוא מפר בפועל את הצו.

ג׳רושי עצמו התפרץ במהלך הדיון ואמר: ״הייתי במסעדה, לא הלכתי לרצוח. התעכבתי בכמה דקות שאכלתי דגים. זה מה שאתה מחפש?״. במהלך הדיון תקף סנגורו של ג׳רושי את התנהלות החוקרים, וטען כי אם אכן ההפרות היו ידועות כבר מהיום הראשון היה על המשטרה להטיח בו את החשדות ולאפשר לו להגיב, במקום לנהל חקירה סמויה ולבקש מעצר רק כעת. הסנגורים הוסיפו כי מדובר לכל היותר באיחורים קלים או יציאה למסעדה, וכי ניתן היה להחמיר את תנאי השהות שלו במלון מבלי להביאו מאחורי סורג ובריח.

נזכיר כי ג׳רושי שהה בבית מלון באילת במהלך התקופה האחרונה, וקודם לכן, כאמור, היה במעצר בית מלא במלון בנתניה (45 יום) ותחת הגבלות. אלו כללו: איסור כניסה לערים רמלה, לוד, תל אביב, חיפה וירושלים (60 יום), איסור יצירת קשר עם עשרות גורמים הקשורים לארגון (60 יום), איסור שימוש או החזקה של רחפנים, אופניים חשמליים, קורקינטים ומכשירי מעקב (60 יום), איסור על תקשורת אינטרנטית, למעט עם עורכי דינו וצוותים רפואיים עבור בנו הקטין, איסור יציאה מהארץ וכן בסמכות למשטרה לבצע חיפושים על גופו, במלון, ולהיכנס לחומרי מחשב שברשותו.