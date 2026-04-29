מדינת הפרוטקשן: השוטרים הסמויים שהפילו כנופייה "על חם"

מבצע משטרתי מתוכנן בחיפה תפס סחטני דמי חסות "על חם" באתר שיפוצים. שני שוטרים סמויים נכנסו לנכס במסווה של פועלים, ותוך דקות הגיעו למקום שני גברים שדרשו להבהיר למי שייך השטח. בתיעוד נשמעים החשודים מזהירים: "אל תשים מנעול כאן... כדי שנפגש בפעם הבאה יהיה בינינו כבוד". המסר היה ברור: כאן לא עובדים ללא אישור ותשלום דמי חסות.

האיומים באתר הסלימו במהירות. "יורים בך ברגליים... בטיפול נמרץ אתה תצא מכאן", הזהירו הסוחטים. לצד האיומים המפורשים, הם ניסו להציג עצמם כחברת אבטחה והבטיחו שמי שישלם יזכה להגנה על הציוד שלו. רגע אחרי שהאיומים תועדו במלואם, השוטרים חשפו את זהותם ועצרו את החשודים במקום.

תופעה זו אינה מתרחשת בוואקום. רק אתמול נחשפה פרשת ענק נוספת באזור ראשון לציון, שם הקימה יחידת להב 433 חברה קבלנית פיקטיבית כדי לפתות סוחטים. המבצע הוביל למעצרם של 11 חשודים מחורה שבנגב, שגבו לפי החשד מיליוני שקלים מקבלנים בפרויקטים גדולים כמו השפד"ן ומתחם האלף.

התיעוד הישיר בחיפה והמבצע בראשון לציון חושפים את שיטת הפעולה הקבועה: דרישה לתשלום חודשי של אלפי שקלים במסווה של "שירותי שמירה". קבלנים שסירבו לשלם נאלצו לספוג נזקים כבדים לציוד וגניבות. המשטרה הבהירה כי היא תמשיך להפעיל כוחות סמויים כדי למגר את הפשיעה האלימה בצפון ובמרכז.