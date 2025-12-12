אחיו של הזמר אושר כהן נעצר בחשד לתקיפת בת זוגו במסעדה

אחיו של הזמר אושר כהן נעצר בחשד לתקיפת בת זוג, תקיפה הגורמת חבלה ואיומים ובתקיפת עובדי המסעדה. בית המשפט בעיר האריך היום (שישי) את מעצרו בחמישה ימים.

האירוע קרה אמש, במהלך בילוי במסעדת ז'נז'ריה של אסף גרניט בשכונת רחביה בירושלים לאחר הופעה בעיר. כהן שהה בחדרו במלון ולאחר שאחיו נעצר - הגיע לבדוק לשלומו. מטעמו נמסר: "לאושר אין קשר לאירוע ומגנה אלימות מכל סוג".

השבוע, הוגש כתב אישום הוגש נגד עבד אלהאדי מחאמיד, בן 56 מהישוב ערערה שבוואדי ערה, בגין רצח בנסיבות מחמירות, הצתה ואיומים כלפי גרושתו המנוחה ענאן, אם שלושת ילדיהם המשותפים. מעשה הרצח התרחש לפני כחודש, כאשר הנאשם הגיע לסופרמרקט שבו עבדה המנוחה, המתין לסיום עבודתה, חסם את הרכב שבו ישבה, פתח את דלת הנהג ושפך עליה ועל הרכב את הבנזין שהכין מראש. מיד לאחר מכן הדליק מצית וגרם להצתת המנוחה והרכב.

דוברות המשטרה

בשבוע שעבר שני נערים בני 17 ו-18 נעצרו בחשד שתקפו באכזריות נהג אוטובוס ועובד תברואה בשכונת רמות בירושלים - וגרמו להם לחבלות בפנים. מעצרו של בן ה-17 הוארך עד מוצאי שבת, המשטרה תבקש את הארכת מעצרו גם של החשוד השני.