בחודש שעבר התרחשה בירושלים הפגנת אלפים של חרדים, שחסמו את הכניסה לבירה במחאה על מעצר עריקים. במהלך האירוע מאבטח במלון, מלצר ומלצרית, כולם תושבי מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייהם, החליטו ליידות אבנים לעבר המפגינים היהודים.

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בתיעוד שפרסמנו הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" לראשונה, נראה המאבטח פותח לעובדים אחרים את גג המלון בקומה השביעית - ואז השלושה מתחילים ליידות אבנים בזה אחר זה לעבר עוברים ושבים למרגלות המבנה.

למרבה המזל איש לא נפגע אבל בקומה גבוהה יותר, בבניין סמוך, אזרחים ערניים הבחינו בנעשה ותיעדו בזמן אמת. הערנות של אותם האזרחים הובילה לפתיחה בחקירה שהסתעפה למעצר שלושה, שחרור ואז למעצרם שוב בעקבות ראיות חדשות.

וכאן הסיפור מקבל טוויסט מעניין. רגע לפני שהמונדיאל נפתח ועיני כל העולם על הכדור - התברר שאחת העצורות בחשד ליידוי אבנים מגג המלון היא לא פחות מאשר רנד אל חלוואני - כוכבת נבחרת פלסטין בכדורגל נשים.

אל חלוואני שהועסקה במלון כמלצרית, נעצרה בידי שוטרי תחנת מוריה, ובחקירתה הראשונית הודתה כי שהתה על הגג אך לטענתה זרקה בדל סיגריה מגג במלון. המאבטח טען שזרק רק מצית, ואילו חברם המלצר השני הודה שיידה אבנים.

יושב ראש ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל, ג'יבריל רג'וב, גינה את מעצרן של אל-חלוואני ושל שחקנית נוספת בנבחרת תושבת רמאללה, ואיים שוב לפנות לפיפ"א ולאופ"א ולדרוש את הדחתה של ישראל מתחרויות ספורט בשל התנכלות לספורטאים הפלסטינים.

עם זאת, אחרי התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות הבינו הנאשמים כי הם עלולים להיתפס - והחלו על פי החשד לתאם גרסאות ולטשטש את עקבותיהם. "שאלוהים יעזור לך, אתה תכחיש, תגיד שזה לא אתה", כתב קרוב משפחה לאחד הנאשמים, "אם אני לא עונה אני במשטרה".

לבסוף, בתום חקירה מסועפת של חוקרי תחנת מוריה בירושלים גובש כתב אישום חמור נגד השלושה לצד בקשה למעצר בתנאים מגבילים.