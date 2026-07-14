פרסום ראשון: אבישי גרינצייג חשף הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החשדות בעבירות מין נגד הרב צבי טאו, אחד הרבנים הבכירים בציונות הדתית ומנהיג זרם "הר המור" במגזר הדתי-לאומי. התיק נפתח כבר לפני שנים רבות, ורק כעת הוחלט לסגור אותו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS לעדכונים שוטפים <<<

התיק ייסגר בגלל מפאת חוסר ראיות, ובמקרה של אחת התלונות הסיבה המרכזית היא התיישנות, כלומר ככל שהמעשים נעשו, חלה עליהם התיישנות. החקירה התנהלה באופן חריג כאשר היא מלכתחילה החלה בעקבות פרסום פומבי, מה שגרם לכך שאי אפשר היה לקיים חקירה סמויה, והיה זיהום של הראיות בתיק.

נקודה נוספת היא שתיק נחקר על ידי יאח"ה, גוף שממש לא מתמחה בעבירות מין. מעבר לכך, היה חשש של החוקרים שמופעל לחץ ישיר ועקיף על מעורבים בתיק, וחוץ מזה חלק מהמתלוננים סבלו מקשיים כאלה ואחרים שיצרו קושי של ממש להתבסס רק על העדויות שלהם.