לאחר 4 שנים: הפרקליטות תסגור את תיק עבירות המין נגד הרב צבי טאו | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: שנים אחרי שנפתח התיק נגד מנהיג זרם "הר המור" במגזר הדתי-לאומי בפרקליטות החליטו על סגירתו • הסיבות לסגירת התיק: חוסר ראיות, ובמקרה של תלונה אחת הסיבה המרכזית היא התיישנות ככל שהמעשים נעשו

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
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הרב צבי טאו, ארכיון
הרב צבי טאו, ארכיוןנועם רבקין פנטון, פלאש90

פרסום ראשון: אבישי גרינצייג חשף הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החשדות בעבירות מין נגד הרב צבי טאו, אחד הרבנים הבכירים בציונות הדתית ומנהיג זרם "הר המור" במגזר הדתי-לאומי. התיק נפתח כבר לפני שנים רבות, ורק כעת הוחלט לסגור אותו.

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גרינצייג הרב טאו
גרינצייג הרב טאו

התיק ייסגר בגלל מפאת חוסר ראיות, ובמקרה של אחת התלונות הסיבה המרכזית היא התיישנות, כלומר ככל שהמעשים נעשו, חלה עליהם התיישנות. החקירה התנהלה באופן חריג כאשר היא מלכתחילה החלה בעקבות פרסום פומבי, מה שגרם לכך שאי אפשר היה לקיים חקירה סמויה, והיה זיהום של הראיות בתיק.

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נקודה נוספת היא שתיק נחקר על ידי יאח"ה, גוף שממש לא מתמחה בעבירות מין. מעבר לכך, היה חשש של החוקרים שמופעל לחץ ישיר ועקיף על מעורבים בתיק, וחוץ מזה חלק מהמתלוננים סבלו מקשיים כאלה ואחרים שיצרו קושי של ממש להתבסס רק על העדויות שלהם.

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