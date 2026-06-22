היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, עיכבה הבוקר (שני) ראש רשות מקומית, לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. בין החשדות - אי אכיפה של עבירות בניה של ראש המועצה עצמו. לצד זאת, זומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במשטרה ציינו כי טרם עיכוב ראש הרשות לחקירה, התקיימה חקירה סמויה שהתבססה על מידע שהתקבל ביחידה. לצד העיכוב, בוצעו חיפושים בבתים וברשות המקומית, וזומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות.

עוד נמסר כי החל מהבוקר, מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה שונות במספר אתרים בשטח המועצה.