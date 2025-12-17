מקורבי הזמר המפורסם נחקרו במשטרה: "הכל היה בהסכמה"

פרשת הזמר המפורסם: מספר מקורבים לזמר החשוד בביצוע עבירות מין, אשר מעורבים גם הם בפרשה, נחקרו היום (רביעי) במשטרה. ממידע שהגיע ל-i24NEWS חלק מהמעורבים אכן קושרים עצמם לבחורה, אך טוענים באשר לתלונתה כי "הכל היה בהסכמה".

אתמול פרסמנו במהדורה המרכזית את גרסת המתלוננת, לפיה הזמר הגיע אליה לטיפול קוסמטי בתום בילוי משותף של השניים, ואז ביקש ממנה לבצע בו מעשה מגונה ופתח את מכנסיו. המתלוננת סירבה לבקשתו של הזמר, שהמשיך להטריד אותה.

אחרי שהקשר ביניהם נגמר, הזמר המשיך לשלוח לה הודעות ואף ביקש ממנה לשלוח לו תמונת עירום. היא הגיעה להגיש תלונה במשטרה לפני כחצי שנה, מספר שנים לאחר המקרה, ושם הגישה תלונה גם על מקרים נוספים.

כזכור, המתלוננת הגישה תלונות גם נגד המקורבים לזמר, בטענה לאירועים נפרדים שהתרחשו במספר ערים ברחבי הארץ.