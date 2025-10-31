תיעודים חדשים מת"א: נמשך החיפוש אחרי פרופ' נורית יערי

המשטרה פרסמה הודעה נןספת שבה ביקשה את עזרת הציבור בסיוע באיתורה של הפרופסורית מת"א שנעלמה • בשעות האחרונות התפרסמו סרטונים שצולמו אחרי שעזבה את בית החולים איכלוב • סריקות גם באזור הירקון

פרופ' נורית יערי, שנעדרת מיום ראשון, 28.10.25
החיפושים אחר הנעדרת פרופסור נורית יערי נמשכים גם היום (שישי). פורסמו התיעודים האחרונים של נורית, בה היא נראית צועדת ברחבי תל אביב. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתורה.

חוקרת התיאטרון בת ה-78 יצאה מבית החולים איכילוב ביום הראשון האחרון ומאז לא נמצאו עקבותיה. כאן בתיעוד ניתן לראות אותה הולכת ליד כיכר המדינה בתל אביב

פרופ' נורית יערי ליד כיכר המדינה דוברות המשטרה

כאן נראית פרופסור נורית יערי כשהיא מתהלכת סמוך לקאנטרי דקל בעיר.

פרופ' נורית יערי באזור קאנטרי דקל דוברות המשטרה

לבית החולים איכילוב הגיעה יערי יחד עם בן זוגה ביום ראשון לאחר שנחבל בראשו. תיאורה: גובה 1.65 מטר לערך, מבנה גוף מלא, שיער כהה. לבוש אחרון שנצפתה בו: שמלת ג’ינס כחולה ארוכה. כל היודע פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100. יצוין כי סריקות מתבעות גם באזור הירקון.

