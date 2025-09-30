הסכום שנגנב ודרכי הפעולה: התפתחות בחקירת העוקץ ברמי לוי

התפתחות בחקירת פרשת העוקץ ברמי לוי: במשטרה מעריכים היום (שלישי) כי קצין הביטחון החשוד גנב למעלה מ-100 אלף שקלים, על ידי שימוש בפרטי אשראי של לקוחות הרשת ועובדיה. בחלק מהמקרים, נעשה שימוש חוזר בכרטיסים ובין היתר נלקחו הלוואות בשמם של הקורבנות.

במקביל, אחיו של הקב"ט, שעל פי החשד הוא זה שביצע בפועל את העסקאות, מכחיש כל קשר. בחקירתו הסתבך בשורה של סתירות ואף נחשד בהתחזות.

ל-i24NEWS נודע, כי בחקירתו אמר הקב”ט: "צילמתי רק כרטיס אחד ושלחתי למנהלת שלי כי חשבתי שהוא גנוב. כבר ביולי עברתי בעבודה פוליגרף ויצאתי דובר אמת".

גורם בחקירה הדגיש כי "הקב"ט ניצל את מעמדו כקצין ביטחון ברשת. הוא זה שאמור להגן על הקונים מפני הונאות וכנראה שנתנו לחתול לשמור על השמנת".

כזכור, בתחילת השבוע ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה לראשונה כי קב"ט ברשת "רמי לוי שיווק השקמה", תושב הדרום בשנות ה-30 לחייו, חשוד חשוד בגניבת פרטי אשראי מלקוחות הרשת ועובדיה. על פי החשד, הקב"ט העביר את מספרי האשראי לאחיו, כאשר האחרון חשוד בביצוע הונאות בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

כעת, כאמור, עלה היקף הגניבה המוערכת ליותר ממאה אלף שקלים. החשוד המרכזי ואחיו נלקחו לחקירה. מרשת רמי לוי נמסר שמדובר בזכיין של הרשת. תגובת הזכיין: "עם היוודע המידע להנהלה, בוצעה בדיקה פנימית מיידית, שבסיומה הופסקה עבודתו של הקב"ט".

למעשה החקירה נפתחה כבר לפני כחודשיים. בסוף חודש יולי זומן החשוד לחקירה ראשונה, הכחיש את המיוחס לו ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי קצין משטרה. מאז המשיכו במשטרה לאסוף ראיות נוספות, ובשבועות האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה: התקבלו ממצאים מגורמי חוץ וראיות חדשות שחיזקו את החשד.