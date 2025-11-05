"הבנו שצריכים לסתום את הפה": העדות שחושפת מה הוא קשר השתיקה סביב הפצ"רית | פרסום ראשון

לאחר שאמר חוקר בדיון בבית המשפט כי יש קשר של שתיקה סביב הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, אנו מפרסמים לראשונה הערב (רביעי) עדות של אחד הנחקרים שמסבירה על מה מדברת המשטרה.

אחד הנחקרים אמר למשטרה כי "כבר בבוקר לאחר הפרסום, כשהתחילו להתהפך עלינו, הפצ"רית לא הייתה מוכנה לדבר איתנו על הנושא - והבהירה בהתנהגות שלה שאף אחד לא פותח את הפה". הוא כי תומר-ירושלמי "סירבה לדבר על הנושא או אפילו לדון במשהו שקשור אלי, ברגע שאתה לא מדבר על הדבר הזה, ואתה אלוף והאנשים מסביב צעירים, הבנו שצריך לשתוק".

הנחקר אמר כי כמה חודשים לאחר מכן "היא ממנה את גל עשאהל (סגן הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, מ.ש). מה אנחנו מבינים? הרי את יודעת מי הדליף. מה שהבנו - שכולם צריכים לסתום את הפה".

חקירת התובע הצבאי הראשי לשעבר בפרשת ההדלפה

הבאנו במהדורה המרכזית את הדברים שהטיחו זה בזו התובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף-משנה מתן סולמש והקצינה שסיפרה לחוקרים כי גם הוא ידע על ההדלפה. בעימות שערכה המשטרה בין השניים, אמרה הקצינה לתובע לשעבר כי הוא היה שם: "ישבת בחדר כשנכנסתי לפצ"רית ואישרת את הסרטונים".

הקצינה הוסיפה ואמרה כי הוא אישר להעביר את הסרטונים, ושיש התכתבויות איתו מיום ההדלפה, לה השיב אלוף-משנה סולמש: "אף אחד לא ביקש ממני אישור להדליף משהו החוצה". עוד הוסיף כי הוא לא ידע "על הכוונה להדליף לתקשורת, עליה גיליתי רק בדיעבד". הקצינה הטיחה בו כי ידע זאת בזמן אמת והיה חלק מהמעגל. "חשבתי שעומדים להוציא תדרוך, ולא את חומרי הגלם", ענה.