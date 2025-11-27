חשיפת i24NEWS: היועמ"שית מנעה אישית את העברת המידע על פרשת הפצ"רית ללהב 433 | אבישי גרינצייג

חשיפת i24NEWS: היעוצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מנעה באופן אישי את העברת המידע על פרשת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי לידי להב 433.

בתאריך 16.10.25, התקשר עוזר הרמטכ"ל, אל"ם אלון לניאדו, למפקד להב 433 ניצב מני בנימין, ועדכן אותו על חקירה רגישה ודחופה שהוא מבקש שיחקור. השניים קבעו פגישה ליום ראשון בבוקר, במהלכה היה אמור הרמטכ"ל לחשוף בפניו את פרטי הפרשה - שלימים יתברר לבנימין כי מדובר בפרשת הפצ"רית.

ביום ראשון בבוקר שוחחו בטלפון ראש להב 433, ניצב מני בנימין, וראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט. בנימין עדכן שהוא בדרכו לפגישה עם הרמטכ"ל בנושא רגיש ולא מפורט.

בעקבות זאת, בלט ועוזרתו, רינת סבן, יצרו קשר עם עוזר הרמטכ"ל לניאדו. זמן קצר לאחר מכן התקשר לניאדו לבנימין והודיע לו שהפגישה בוטלה. ברקע, כך נודע, התקיימה שיחה בין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, לבין הרמטכ"ל, שבמהלכה אמרה לו: "אני לוקחת את החקירה הזו אליי. תבטל את הפגישה עם מפקד להב 433, הכל צריך לעבור דרכי".

עשרה ימים מאוחר יותר התקשר ניצב בועז בלט לראש להב 433 והנחה אותו להגיע לפגישה במחוז ירושלים. דקות לאחר מכן הוסיף: "לפגישה הזו תגיע עם ניצב משנה מומי משולם". בשלב זה הבין בנימין שמדובר בליווי חקירה, אך הביע הסתייגות: "למה דווקא מומי? יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שלא. אבל אתה לא תקבע לי איזה קצין אני אקח שיעבוד תחתיי. אין למומי מספיק חוקרים, והוא מנהל יחידה קטנה".

בלט השיב: "או שאתה מגיע איתו - או שאני מעביר את החקירה הלאה". בנימין סירב: "אני לא מקבל הוראות כאלה. לא חסרות לי חקירות. לא יודע על מה מדובר. תודה רבה".

בעקבות הסירוב, ובתיאום עם היועמ"שית, החליט בלט להעביר את החקירה למלמ"ב - הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. מסיבה שאינה ברורה, ראש המלמ״ב אף ניסה להסתיר שגופו הוא שמטפל בפרשה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים לשיח פנים ארגוני".

במערכת הפוליטית מגיבים לחשיפת i24NEWS

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי: "אולי עכשיו השופטים יתעוררו ויבינו מה באמת מתרחש מתחת לאף שלהם? אולי עכשיו המפכ״ל יפסיק לעצום עיניים ולא יאפשר לראש אח״מ לטייח את הפרשה? ואולי סוף סוף מישהו יחקור את היועמ״שית לשעבר באזהרה וימנע ממנה גישה לחומרי חקירה ולחקירות רגישות?"

"ההחלטה שלה לבלום את הפנייה ללהב 433 העצמאית היא החלטה של ראש מאפיה. ואם יש שופטים שבוחרים לשתף פעולה עם ההסתרה והטיוחים, ולא מאפשרים לחקירה להתקדם כחוק, גם אותם צריך לזמן לחקירה. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך להיות שבויה בידי כנופיית שלטון החוק. הגיע הזמן לעצור. תרתי משמע. עכשיו!", כתב קרעי.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת: "מהרגע הראשון היה ברור שהיועצת המשפטית לממשלה שותפה במעשה או במחדל, לפשע המשפטי הגדול ביותר בתולדות המדינה. היועמ"שית צריכה ללכת הביתה יחד עם הפצ"רית ויפה שעה אחת קודם. אין לנו אמון בה".