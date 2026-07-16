בעקבות התרת פרסום שמה של לינור ששון, בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים, במעורבות ברצח של בניהו רזי בדירת ה-airbnb בירושלים, מתבררים היום (חמישי) פרטים חדשים על עברה הפלילי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ששון הורשעה בספטמבר 2024 במסגרת פרשת סחיטה באיומים ונידונה ל-21 חודשי מאסר. כעת מייחסת לה המשטרה מעורבות בפרשת הרצח, ועל פי החשד היא תיווכה את הרצח וסייעה לחשודים לאחר ביצועו.

גם בני משפחתה מוכרים היטב למשטרה: בנה, רותם חודידה, נאשם יחד איתה בפרשת הסחיטה ונגזרו עליו שש שנות מאסר בפועל. בעלה, כפיר ששון, הוא עבריין מורשע שבעבר נמלט מהכלא ובין היתר גם ביצע ירי לעבר בלש משטרה.

בינתיים, נמשכת כל העת החקירה המרכזית כאשר רק אתמול נרשמה התפתחות כאשר המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזהרה שוטרת מאגף התנועה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי.

על פי החשד, השוטרת, אחותה של בת זוגו לשעבר של הנרצח, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע האלים, ובמהלך המפגש עודכנה על ידן על האירוע, וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים.

למרות זאת, היא לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת טענה שהיא סופגת איומים ישירים על חייה, וכך גם בת הזוג לשעבר, החשודה המרכזית בתכנון הרצח.

בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים, הרחקה למשך שמונה ימים ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. החקירה נמשכת.