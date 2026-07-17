אחרי שיחה בחניית הבניין: תושב אשקלון נאשם שרצח את שכנו בדקירות

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד לידור פדלון, בן 27 מאשקלון, המייחס לו עבירת רצח בכוונה של שכנו.

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על פי כתב האישום, ביום האירוע הגיע המנוח ברכבו לחניית הבניין שבו התגוררו השניים. בשלב מסוים יצא פדלון מהבניין, ניגש אל המנוח והשניים שוחחו. במהלך השיחה, ומסיבה שאינה ידועה לפרקליטות, שלף פדלון סכין ודקר את המנוח מספר פעמים בפלג גופו העליון.

עוד נטען כי לאחר שהמנוח יצא מהרכב וניסה להתגונן ולהדוף את התוקף, המשיך פדלון לדקור אותו מספר פעמים נוספות בכוונה לגרום למותו. המנוח פונה לבית החולים ברזילי תוך ביצוע פעולות החייאה, אך שם נקבע מותו.

בד בבד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות בקשה למעצרו של פדלון עד תום ההליכים. בבקשה ציינה כי המעשים המיוחסים לו מעידים על מסוכנות גבוהה, וכי הוא נטל את חייו של המנוח "בקלות בלתי נסבלת ומסיבה שאינה ברורה". החקירה נוהלה על ידי ימ"ר לכיש.