מעצר הפרקליט בב"ש: תיעוד נוסף עשוי לאתגר את עמדת המשטרה

בהמשך למעצר הפרקליט מבאר שבע, לו המשטרה ייחסה תקיפה חמורה של שוטרים במהלך המעצר, היום (שישי) מופץ תיעוד ממצלמת גוף של אחד השוטרים מרגע המעצר שמבקש להפריך את טענת המשטרה.

בתיעוד האירוע שהתרחש מוקדם יותר השבוע, השוטרים נראים נכנסים לדירה בבאר שבע, ואחד השוטרים מכה באלימות כביכול בראשו של הפרקליט - שעומד בדלת ובלי שהוא תוקף את השוטרים או מתנגד. "שב, שב יא בן ז*נה", נשמע השוטר צועק כביכול על הפרקליט שעושה כדבריו, בעוד השוטר ממשיך להכות אותו.

עו"ד עלי אבו לבן שמייצג את הפרקליט, מסר: "אירוע חמור מאוד, מתחיל בכך ששוטרים נכנסים לשכנים שלהם הביתה ללא סמכות וללא רשות ומסתיים בזה שיחד עם קבוצת שוטרים נוספת מרביצים ומפרקים אזרחים בתוך ביתם. בסרטון רואים שלא היה שום צורך, אבל שום צורך, באלימות שננקטה ובעוצמות שננקטה. רואים אדם על הרצפה עם ידיים על הראש כאשר השוטרים שוברים אותו. כשאני רואה את התמונות האלה, אני חושש לאזרחים התמימים".

נזכיר כי אתמול נחשפה תמונה של הפרקליט ממחוז דרום, שנעצר מוקדם יותר השבוע יחד עם רופא ואח בחשד לתקיפת שוטרים. בתמונה הוא נראה חבול קשות בפניו. הוא נעצר לאחר ששוטרים הגיעו לדירה בעקבות תלונה על רעש. מח"ש פתחה בחקירה.

מהמשטרה נמסר כי היא "דוחה את הניסיון להציג תמונה חלקית ומטעה של אירוע שבו הותקפו שוטרים, באמצעות פרסום סרטון קצר ומגמתי ושאינו משקף את השתלשלות האירועים המלאה. במסגרת החקירה מצויים בידי המשטרה סרטונים, דו"חות פעולה, דו"חות צפייה וחומרי חקירה נוספים, אשר הוצגו בפני בתי המשפט. בשל העובדה שמדובר בחקירה מתנהלת, לא ניתן לפרסם בשלב זה את מלוא התיעוד, וזאת כדי שלא לפגוע בחקירה ולמנוע שיבוש הליכים".

עוד נמסר כי בית משפט השלום בבאר שבע, לאחר שעיין בחומרי החקירה שהוצגו בפניו, קבע כי קיים חשד סביר נגד החשודים והורה על הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה. בהחלטתו ציין בית המשפט כי "מעיון בסרטונים ובדו"חות הצפייה, ובשים לב ליתר חומרי החקירה, התרשמותי הברורה היא שהשוטרים הותקפו, ובשלב זה יש לברר את חלקו של כל אחד מהמשיבים באירועים שהתרחשו".

"עוד קבע בית המשפט כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה וכן מסוכנות הנשקפת מהחשודים. גם בית המשפט המחוזי, אשר דן בערר שהגישו החשודים, התייחס בחומרה לאירוע וקבע כי "מדובר באירוע שבו ניסיון לאכוף אירוע הקמת רעש הסלים, בשל התנהלות העוררים, לאירוע קשה וחמור כלפי שוטרים, שחלקם היו במדים, עד כדי מצב שבו שוטר אחד שבר את ידו באירוע ושוטרת אחרת סבלה מזעזוע מוח. מעבר לכך שמדובר באירוע אלימות שבוצע על ידי מספר אנשים, שבסופו נגרמו חבלות, מדובר במי שביצעו את העבירות כלפי לובשי מדים, דבר שיש בו כדי להעיד על היעדר מורא מהחוק".

"ככל שהועלו טענות נגד התנהלות השוטרים, הן תיבדקנה על ידי הגורמים המוסמכים לכך, כמקובל. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל גילוי אלימות כלפי שוטרים, ותאפשר את מיצוי החקירה באופן מקצועי, ענייני ויסודי", הוסיפו במשטרה.