"הגיע מחופש": הוארך מעצר המפגין שגרם להצתת הרכב בי-ם

בית המשפט האריך הבוקר (חמישי) בחמישה ימים את מעצרו של עמוס דורון, המפגין החשוד בהצתת רכב המילואימניק, אתמול במסגרת המחאה לשחרור החטופים, בשכונת רחביה בבירה.

דורון חשוד בהצתת הפח, אשר בעקבותיו נשרף רכב ופונה בניין מדייריו. במהלך הדיון ציין נציג המשטרה כי החשוד הגיע מחופש למקום והציג לשופטת סרטון ממצלמת אבטחה. השופטת ציינה כי קיים חשד סביר כלפיו וחשש למסוכנות ושיבוש ומשכך האריכה את מעצרו.

נציג המשטרה בדיון בבית משפט: "אתמול הגיע המשיב בשעות הבוקר כאשר הוא מחופש, והצית פחים באזור בית רה"מ, גרם לנזק לרכב ולרכוש נוסף - אח״כ הוא אף ברח מהמקום. ביצענו פעולות והגענו למשיב - הוצא צו מעצר למשיב אתמול - האירוע היה יכול להסתיים בצורה קשה וחמורה ורק בנס הסתיים בשריפת רכב".

דוברות המשטרה

עורך דינו, גונן בן יצחק אמר בדיון: "ככל שאני מבין כרגע יש איזה סרטון שלא בהכרח קשור אליו, הוא מכחיש את אותו אירוע שיוחס אליו. כלומר, ההצתה שגרמה לשריפת הרכב. הוא מתנגד לכל אירוע מהסוג הזה".

מטעם המשטרה נמסר בסופו של הדיון: "לבקשת חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים ולאחר דיון שנערך היום בבית המשפט, הוארך מעצרו של תושב מרכז הארץ בשנות ה- 60 לחייו, שנעצר אמש בחשד להצתת פחים ורכב בשכונת רחביה בירושלים. כאמור, חקירת החשד בגין הצתה המתנהלת בתחנת מוריה, החלה אמש בעקבות דיווח על מספר פחים בוערים באזור רחביה שכתוצאה מכך, נגרם נזק כבד לרכב שחנה במקום ומהמקום אף פונו מספר תושבי השכונה".