פרסום ראשון: דקרו ופצעו קשה נער בביה"ס, והעלימו ראיות

לינץ' קבוצתי מחריד בבית ספר בבאר שבע: קבוצת נערים תקפה באכזריות את חברם לכיתה ופצעה אותו קשה - ובזמן שבבית החולים נאבקו על חייו, הם ניסו לתכנן תקיפה נוספת נגד הורי הנער הפצוע. כתבנו ארנולד נטייב הביא את התיעוד המזעזע הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית". צפו בכתבה - בראש העמוד

הם בחרו את הקורבן שלהם באופן ממוקד, חברם לכיתה ששבוע קודם לכן קרא לאחד מהם מלשין, לטענתם. הנערים ביצעו אחריו מעקב באמצעות אפליקציה בטלפון - ביקשו ממנו לבוא איתם לצד, לדבר. הוא ניסה להסביר להם שכל זה לא נכון, אך הנערים לא השתכנעו ואז כפי שניתן לראות בתיעוד, הם הקיפו אותו, דחקו אותו לקיר ולבסוף ביצעו בו לינץ' אכזרי ודקרו אותו. בזמן שנאבק על חייו בבית החולים סורוקה, התוקפים ניסו לתאם גרסאות.

שוטרי תחנת באר שבע עצרו שלושה תוקפים, קטינים כבני 15 והוגש נגדם כתב אישום חמור בגין חבלה בכוונה מחמירה, שיבוש הליכי משפט ואיומים. חברם לכיתה שחווה את מסכת האלימות הקשה הזו כבר שוחרר מבית החולים מאז אך נותר עם פציעות קשות בגוף ובנפש.