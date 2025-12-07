כתב אישום הוגש נגד ראש הלשכה של השרה לשוויון חברתי מאי גולן, על אף שבעלה לקח על עצמו אחריות מלאה לאורך כל הדרך - כך פרסמנו הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. האישום מייחס לה בין היתר עבירות של גידול והחזקה.

הסמים אותרו בביתה של הרל"שית, מעבדת הסמים שפורסמה בעבר, וברכב הממשלתי אותרו בנוסף כ-20 שקיות חלוקה, בנוסף לרכב הפרטי מסוג טסלה.

התפתחות נוספת נרשמה בימים האחרונים. ראש הלשכה, שאז הייתה בהיריון מתקדם, ילדה בימים האחרונים את בנם הראשון. בעלה, שמאז שנעצר שוהה במעצר בית בדירה נפרדת, מבקש לשוב לביתם - במשטרה מתנגדים לכך באופן נחרץ, ובית המשפט יצטרך להכריע בימים הקרובים.