תקף מינית במשך שנים: זה המורה החשוד באונס תלמידתו

בית המשפט התיר היום (שני) לפרסם את שמו של המורה לאנגלית מחטיבת הביניים בשרון, אוראל שרון בן ה-32, שנעצר בחשד שאנס, ביצע מעשה סדום ומעשים מגונים בתלמידתו בת ה-12 למשך כשלוש שנים.

החקירה נפתחה אחרי שהנערה, עדיין קטינה, הגישה תלונה לפיה במהלך מספר שנים נפלה קורבן לעבירות חמורות בידי מורה בחטיבת הביניים בה למדה, לרבות בין כתלי בית הספר.

במקביל למעצרו, השוטרים הוציאו צווים לתפיסת אמצעי אחסון דיגיטליים שברשות החשוד וחיפוש בהם במסגרת איסוף ראיות ובחינה לאיתור נערות נוספות שנפלו קורבן, ככל שישנן.

מקרה חמור נוסף נחשף בשבוע שעבר, לפיו מורה בתיכון קיימה קשרים אינטימיים עם שניים מתלמידיה, לעיני תלמיד שלישי. בית הדין למשמעת של שירות המדינה גזר עונשים חמורים על המורה, בת 43. לפי האישום, המעשים החלו מעישון משותף בתוך כתלי בית הספר, דרך יצירת קשר אישי ולא ראוי באמצעות רשתות חברתיות וכלה בקיום מפגש מיני בביתה.