מכה לגורמי הפשיעה: מעל 100 אלף שקלים במזומן אותרו בדירה במרכז

מכה כלכלית לגורמים פליליים: בלשי משמר לאומי מרכז של מג"ב יחד עם בלשי תחנת חולון ממרחב איילון, עצרו היום (רביעי) בחולון תושבת העיר בת 46 לאחר שאותרו בדירתה כסף מזומן בסכום מצטבר גדול מאוד, צ'קים ומכשירים דיגיטליים נוספים.

היא נחקרה על עבירות אי דיווח על מקור הכספים, השמטת הכנסה ואי תשלום וכן חוק המזומן. כאמור, במהלך החיפוש איתרו הבלשים 108,900 שקלים במזומן, 900 דולר, 22 צ'קים בסכומים שונים, וכן מסמכים, מחשב נייד ושני טלפונים ניידים, ממצאים שהועברו להמשך מיצוי חקירתי.

החשודה נעצרה לאחר שהתקבל צו חיפוש על פי החלטת בית משפט בדירה בעיר חולון, והיא הועברה לחקירה בתחנת המשטרה.