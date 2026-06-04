צו סגירה למאפייה: שב"חים אותרו בסניף אבולעפיה בלב תל אביב

צו סגירה הוצא היום (חמישי) למאפיית "אבולעפיה" ברחוב השלושה בתל אביב-יפו. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו מנהלי למשך 30 ימים, לאחר שבמקום אותרו ונעצרו שבעה שוהים בלתי חוקיים, שעל פי החשד הועסקו בו. בעלי העסק נעצרו לחקירה.

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במסגרת פעילות יזומה של שוטרי תחנת תל אביב דרום במרחב איילון נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שב"חים, הגיעו השוטרים השבוע למקום, לאחר שעלה החשד כי מועסקים בו תושבי שטחים השוהים בישראל שלא כחוק. במהלך הפעילות אותרו החשודים, תושבי חברון, ללא אישורי שהייה בישראל.

השוהים הבלתי חוקיים נעצרו, וכן נעצרו שלושה בעלי העסק (תושבי יפו) והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה תל אביב דרום, בסיום שוחררו בתנאים.