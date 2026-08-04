בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה היום (שלישי) את ערעורו של המטרידן הסדרתי ופעיל הרשת החברתית גל חזקיהו טננבאום - וקבע כי יפצה את המתלוננת נגדו ב-110 אלף שקלים. בכך קבע כי מתקפה אובססיבית ברשתות החברתיות היא הטרדה מינית.

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תחילתו של ההליך בתביעה אזרחית שהגישה פעילת הרשת מאיה לוי, לפיה טננבאום, שמציג את עצמו כמי שנלחם בתופעת ההשמנה, פרסם במשך מעל שנה עשרות פרסומים בעלי אופי מיני המתייחסים אליה ולגופה, וכן פנה אליה באופן אישי ומטריד. כתוצאה ממעשיו, כך צוין, היא חוותה התקפי חרדה ואף אושפזה בשל הפרעת אכילה. מנגד, טען המערער כי התייחסויותיו היו ביקורת לגיטימית על עידוד השמנה וכי אין בהן אופי מיני. עוד טען כי פניותיו הישירות היו בגדר חיזור לגיטימי.

שופטי בית המשפט המחוזי לא התרשמו מטיעוניו - וקבעו כי הפרסומים גלשו מביקורת עניינית ל"הטרדה מינית חמורה". פסק הדין הדגיש כי הפרסומים התמקדו באופן חוזר במיניותה ובאיברי גופה האינטימיים, תוך שרבוב אמירות פוגעניות, גם לאחר שהבהירה לו באופן חד-משמעי כי אינה מעוניינת בקשר עמו. לצד הפיצוי הכספי והוצאות המשפט, הוצא נגד טננבאום צו מניעה קבוע האוסר עליו ליצור קשר עם המתלוננת או לפרסם כל פרט המתייחס אליה, לגופה או למיניותה.

לא לפנות אלי, לא לדבר אלי

תוך מאמר מוסגר, הזכיר בית המשפט את אמירתו הידועה של השופט מישאל חשין ז"ל ("כשאישה אומרת 'לא' היא מתכוונת ל'לא'"), ואף ציין את מילות שירה של נסרין קדרי: "לא לפנות אלי; לא לדבר איתי; אל תבוא אלי; אל תתקשר אליי" - כדי להבהיר כי סירוב הוא מוחלט.

לאחר דחיית ערעורו במחוזי, פנה המערער לבקשת רשות ערעור בבית המשפט העליון. במסגרת ההליך בעליון, הגיש המבקש בקשה לפטור מהפקדת ערובה (או להפחתתה), כשהוא טוען למצב כלכלי ובריאותי קשה, היות והוא חצי נכה 100% המתקיים מקצבת נכות, וקיומו של תיק הוצאה לפועל נגדו עקב החוב הפסוק בסך כ-106,000 שקלים. רשם בית המשפט העליון, השופט רון גולדשטיין, דחה את הבקשה. בהחלטתו נקבע כי המבקש לא הניח תשתית עובדתית וראייתית מלאה לגבי הוצאותיו ולא הוכיח חוסר יכולת לגייס את הסכום, לצד סיכויים נמוכים להתערבות ב"גלגול שלישי".

לאחר מתן גזר הדין, המתלוננת הגיבה בפייסבוק: "ניצחתי, אחרי שנים שבהן סבלתי מהטרדות מיניות חמורות בלתי פוסקות, רדיפה אובססיבית, פגיעה קשה בבריאות ובשפיות שלי - השגתי את השקט שלי בחזרה".

ב-4 בפברואר חשפנו כי חצי שנה קודם לכן טננבאום העלה לרשת סרטון שהפך ויראלי במהירות. "אני מתוודה על כל מעשי האונס שביצעתי בחיי", הוא הצהיר למצלמה, ופירט מעשים מזעזעים שביצע כביכול. הסרטון עורר זעזוע עמוק והוביל למעצרו, אך טננבאום שוחרר תוך זמן קצר בטענה שמדובר ב"הלצה". "ההטרלה שלי הייתה מכוונת", הוא אומר כעת בגאווה, "לכל הכתבים - אני בבית, חופשי ומאושר".

טננבאום אינו דמות אנונימית. בעבר נחשף בתוכנית "חשיפה" עם חיים אתגר, שם גם המגישה מעיין אדם נתקלה בהתנהגותו התוקפנית. "זו קללת מוות, פולסא דנורא", אמר לה אז, לאחר שהתלוננה עליו. כעת, נשים נוספות מספרות על דפוס פעולה דומה: היכרות באפליקציות, דייטים תמימים לכאורה, ושינוי קיצוני בהתנהגות ברגע שהן מביעות חוסר עניין.

חן דדון, אחת הנשים שהחליטו להיחשף, סיפרה ל-i24NEWS: "הייתה שיחה סתמית, הוא הציג את עצמו כ'חזי'. כשביטלתי את ההתאמה, הוא התחיל להטריד אותי, שלח תמונות של איבר המין שלו". "ד'", אישה נוספת שנפגעה, מתארת כיצד הגיעה לביתו של טננבאום והרגישה לא בנוח מהתנהגותו. "בפעם השלישית שהיינו אצלו, אמרתי לו שאני לא מעוניינת להמשיך. מאותו רגע הוא התחרפן", היא מספרת. "הוא התחיל לצרוח עלי שאני פסיכופטית וצריכה כדורים".