פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אחמד חמדאן, בן 39 מענאתא שברשות הפלסטינית, לאחר שביצע מעשים מגונים בקטינה בת שמונה ואיים עליה שלא תספר על שאירע.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי כתב האישום, לפני כחודש הגיעה הקטינה לחנות מכולת שבבעלות חמדאן. כשהושיטה את ידיה על מנת להוריד מוצר ממדף גבוה, חמדאן הבחין בשריטה על גבה. לאחר מכן פנה אליה חמדאן בבקשה לבדוק את השריטה ולוודא שאין פציעות נוספות על גופה של הקטינה.

במסגרת זאת הנאשם נגע בגופה של הקטינה, ואף מישש את ישבנה ואת איבר מינה מתחת לבגדיה. הקטינה ניסתה להשתחרר מאחיזתו של חמדאן ולעזוב את המקום, ובתגובה אמר לה שלא תספר על שאירע, תוך שביצע לעברה תנועה מאיימת.

כתב האישום מייחס לחמדאן ביצוע עבירות של מעשה מגונה באדם ואיומים. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של חמדאן עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו.