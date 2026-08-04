החופשה המשפחתית שהפכה למסע גניבות: 15 כתבי אישום הוגשו היום (שלישי) נגד בני זוג שיחד עם ילדיהם יצאו למסע גניבות בעיר אילת - ולקחו פריטים בשווי של כ-100 אלף ש"ח. הפרשה נחשפה לאחר שבמשטרה התקבלו בזה אחר זה דיווחים על בני הזוג, שהגיעו לחופשה בעיר הדרומית עם שלושת ילדיהם ויצאו למסע גניבות שיטתי מחנויות בעיר.

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בני הזוג, תושבי חיפה בשנות ה־30 לחייהם, מואשמים בשורה של גניבות שביצעו על פי האישומים בחנויות ברחבי העיר. מהחקירה עולה כאמור כי בני הזוג ניצלו את ילדיהם, בני 8 ו־9, ושילבו אותם בביצוע הגניבות.

כמו כן, הם השתמשו בעגלת בתם התינוקת, כבת שנה, כדי להסתיר את הרכוש הגנוב. שוויו הכולל של הרכוש שנגנב נאמד כאמור בלמעלה מ־100 אלף שקלים. אב המשפחה עצור עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.