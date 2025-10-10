שב"ס: פעילת המשט לעזה תקפה לוחמת כליאה - ונשפטה

פעילה פרו-פלסטינית, משתתפת משט הסיוע לעזה, תקפה קצינה לוחמת כליאה בבית הסוהר גבעון במהלך קליטתה, כך הודיע היום (שישי) שירות בתי הסוהר. הקצינה נפגעה באורח קל ונזקקה לטיפול רפואי מקומי. כוח לוחמי כליאה השתלט על החשודה, היא נשפטה והועברה תלונה למשטרת ישראל.

בתוך כך, היום משתתפת משט הסיוע לעזה הספרדייה, ריגו סרווייה, אשר נשכה סוהרת בכלא קציעות - הודתה באשמה והורשעה. על סרווייה נגזרו ימי מאסר בהתאם לימי מעצרה, קנס של 10,000 שקלים וגירוש מהארץ.

בבקשת המעצר של סרווייה ייחסו לה תקיפה של עובדת ציבור בכלא קציעות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. פעילת המשט טענה כי הותקפה על ידי סוהרים והכחישה את ההאשמות נגדה בחקירות השונות. לטענתה, תקפו את חברתה, והיא ניסתה להפריד בין הצדדים.

סנגורה של הפעילה ביקש להורות על שחרורה, טען ש"ניפחו את התיק" ואמר כי "אין אינדיקציה בתיק למה הגיעה לכלא קציעות. עצם הגעתה לשם היא לא חוקית. זה כלא שלא מאחסנים בו אפילו מחבלים - ההתנהגות כלפיה לא מאפיינת אנשים נעדרי עבר פלילי".