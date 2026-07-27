"אשאיר את אשתך חד הורית": תושב גבעת זאב נעצר בחשד לאיומים על ראש העיר

תושב גבעת זאב (37) פעיל חברתי מוכר בעיר נעצר היום (שני) בחשד שאיים על ראש העיר יוסי אסרף בקבוצת "וואטסאפ" מקומית, ופרסם גידופים ואיומים כלפיו. "מושחת רמאי, מקומו בבית הסוהר, שב בשקט ותרגיע את אשתך לפני שאתה משאיר אותה חד הורית אמן", כתב על פי החשד.

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לטענת עורכת דינו, "אין פה איום, אפשר להיות חד הורי בנסיבות שונות כמו גירושין. מדובר בפעיל ציבורי שנאבק בשחיתות". בית משפט הורה על שחרורו בתנאים.

אסרף חשוד בעבירות שחיתות ציבורית ועוכב לחקירה בחודש שעבר ביאח"ה. בעירייה מסרו כי בשל העלייה באיומים נגדו תוגברה האבטחה סביבו.