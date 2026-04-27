בית משפט השלום בבאר שבע היום (שני) לפרסום כי ליאור וענונו, תושב באר שבע, הוא החשוד ברצח אשתו מירב אדרי וענונו, ובניסיון לרצוח את בנו החורג.

כזכור, מירב וענונו נרצחה בשבוע שעבר בביתה בבאר שבע. על פי החשד, ליאור וענונו פצע בנוסף את בנה בן ה-8 באורח קשה. הילד שנפצע הוא בנה מנישואים ראשונים, ואינו בנו של החשוד. ⁠לשניים שני ילדים משותפים שהיו בבית ולא נפגעו. ⁠

חובש רפואת חירום במד"א רון-אל ישראל אמר אז כי "מדובר בזירה מזעזעת, כשהגענו למקום ראינו אישה כבת 40, שוכבת כשהיא מחוסרת הכרה, עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלה הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. ילד כבן 8 היה פצוע גם הוא, במצב קשה מאוד, פינינו אותו לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו".