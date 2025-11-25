לזה הם לא ציפו: כך נמנע שוד אלים במרכז המסחרי באופקים

חוליית שודדים רעולי פנים ניסתה לשדוד הערב (שלישי) חנות תכשיטים במתחם GT Center באופקים, אלא שהשודדים לא הגיעו מוכנים למה שחיכה להם בחנות. תיעוד ממצלמות האבטחה מראה כי לאחר שהשודדים ניפצו את חלונות הזכוכית, פרצו לחנות והחלו לשבור את ארונות התצוגה המכילים את הסחורה היקרה, עובדי החנות הגיבו במהירה ולחצו על לחצן מצוקה שמפעיל את מערכת האבטחה המתקדמת של החנות.

עם הלחיצה על הכפתור שמפעיל את המערכת, רעש אזעקה מחריש אוזניים החל לצלצל, פיצ'ר הקיים בכל מערכת אבטחה סטנדרטית. אולם לאחר מכן השודדים הופתעו כשמסך עשן עבה החל לכסות את החנות כולה. אחרי מספר שניות שמסך העשן כבר היה עבה מכדי לראות דבר וחצי דבר, השודדים המבולבלים החליטו להימלט ויצאו מהחנות מהר כפי שנכנסו.

אחד העובדים שהיה בחנות סיפר ל-i24NEWS: "התחלנו לסגור את החנות וישבתי בספה. פתאום מישהו צעק לי 'מאחוריך, תיזהר'. חשבתי שיש יריות במתחם, ורצתי לחדר האחורי. לחצנו על לחצן המצוקה. זה היה מפחיד, הרגשנו סכנת חיים".

השר אלמוג כהן, המתגורר באופקים, צייץ בחשבון ה-X שלו על השוד ועל אוזלת ידה של המשטרה בדרום: "אפס משילות, אפס פחד. אין משטרה בישראל! המצב הזה לא יכול להימשך!".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, חיזק את דבר של כהן: "אמת. הפשיעה משתוללת בשיא היסטרי. שיא של נרצחים. פרוטקשן בכל פינה. כאוס. ישראל לא מנוהלת".

גורם בכיר במחוז הדרומי של המשטרה אמר בתגובה לדברי הביקורת של השר: "מדובר באמירה מבישה ומנותקת. שוטרי משטרת ישראל פועלים לילות כימים כדי להגן על אזרחי המדינה - גם כשחברי כנסת בוחרים למחוק את פועלם בשביל סיבוב פוליטי קטן. אותם שוטרים שהצילו חיים בשבעה באוקטובר, ובהם גם את חייו שלו, ממשיכים עד עכשיו להילחם על ביטחון תושבי הדרום. הבושה היחידה כאן היא בניסיון לפגוע במי שמסכנים את חייהם יום יום למען הציבור".