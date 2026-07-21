פרסום ראשון: נעצר חשוד נוסף בהשלכת רימון הרסס לעבר ג'פניקה בקריית אונו | לי עייש

פרסום ראשון: היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה הערב (שלישי) חשוד נוסף בהשלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'אפניקה בקרית אונו ב-13 ביולי לפנות בוקר.

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החשוד, בשנות ה-20 לחייו, תושב בת ים, הועבר לחקירה בימ"ר תל אביב ויובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. כמו כן, החקירה נמשכת.

המעצרים הללו מתבצעים בשיאו של גל פשיעה ששוטף את גוש דן זה השבוע השני ברציפות. עד כה נספרו לפחות 37 אירועים פליליים שונים הכוללים השלכת רימוני הלם ורסס, ירי חי ונסיונות הצתה, כחלק מסכסוך דמים אלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי.

במהדורה המרכזית של i24NEWS נחשף הערב תיעוד בלעדי המתעד את אחד מרגעי השיא של המאבק התודעתי בין הארגונים: השלכת רימון אתמול לפנות בוקר לעבר מתחם מגורים בשכונת כוכב הצפון היוקרתית בצפון תל אביב.

בתיעוד נראה אלמוני כשהוא מגיע סמוך למתחם, מסתתר בין הצמחייה באזור הבריכה, ממתין לקבלת "אור ירוק" ממפעיליו ומשליך את הרימון. בתוך שניות ספורות לאחר הפיצוץ נראה החשוד כשהוא נמלט בריצה מהזירה.

מדובר בפעם השנייה בתוך שבוע אחד בלבד שרימון מושלך לעבר אותו מתחם מגורים ספציפי בכוכב הצפון. על פי המידע שבידי המשטרה, בבניין מתגורר עבריין המוכר היטב למערכת אכיפת החוק, המזוהה עם ארגון הפשע של משפחת ג'רושי.

ההסלמה רשמה עליית מדרגה נוספת הלילה עם שלושה אירועים נפרדים של השלכת רימונים בתוך שעות ספורות, אשר הרעידו את השכונות בקריית אונו, בגני תקווה ובאור יהודה, וגרמו לבהלה רבה בקרב התושבים.

במשטרה מעריכים כעת כי בשטח פועלות לפחות ארבע חוליות ביצוע נפרדות המוציאות אל הפועל את התקיפות הללו תמורת תשלום. החקירה ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב הוגדרה בעדיפות עליונה, והחוקרים עובדים סביב השעון, כולל בסופי השבוע. במערכת אכיפת החוק מעריכים כי בימים הקרובים צפויים מעצרים משמעותיים נוספים של מעורבים בפרשה.