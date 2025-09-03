נגע בחזה ובישבן: בכיר במשרד החינוך הורשע בעבירות מין

מומלצים -

בית הדין למשמעת של שירות המדינה הרשיע היום (רביעי) את דב נפתלי, בכיר במשרד החינוך, בשלושה אישומים שהתקבלו מעובדות שונות שהתלוננו על התנהגות לא נאותה שלו.

על נפתלי נגזר פיטורים לאלתר, פסילה מעבודה במשרד החינוך ופסילה מעבודה בשירות המדינה בכלל עד גיל 67.

בגזר הדין נכתב כי בתקופת האירוע, שהתרחש בשנת 2021, "הגיע נפתלי למטה משרד החינוך בתל אביב, במסגרת תפקידו כממונה על חינוך טכנולוגי על-יסודי. במהלך שהותו במקום ובשלושה אירועים שונים, נגע הנאשם בכל אחת משלוש המתלוננות נגדו באופן בלתי הולם, אשר עולה לכדי מעשה מגונה, האחת בחזה והשתיים האחרות באזור הישבן. המגע התרחש תוך הצגת מצג שווא, לפיו הנגיעות התרחשו באקראי ובשגגה".

עוד נטען כי "התובעת התייחסה לחומרה הגלומה במעשיו של הנאשם, כפי שבאה לידי ביטוי בדפוס הפעולה הייחודי במעשיו, כאשר פעל תוך ניצול מעמדו הבכיר מול המתלוננות באופן מניפולטיבי ובכוונה לפגוע בגופן ובכבודן".