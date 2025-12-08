"התפללו למותו": תושב הצפון נעצר בחשד שאיים על אלוף בצה"ל

תושב טבריה כבן 50 נעצר אתמול ויובא היום (ראשון) בפני בית משפט לאחר שפרסם פוסט ברשת חברתית בו איים על האלוף ר'סאן עליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

במשטרת מחוז צפון התקבלו לאחרונה דיווחים על מספר פוסטים שפורסמו בחשבון פרטי של תושב הצפון בו תוכן שיש בו לכאורה איום כלפי איש ביטחון בכיר.

בין הדברים שכתב נרשם "מחבל חמאסניק נאצי במדי צה"ל. התפללו למותו" ו"סכנה בטחונית אסטרטגית למדינת ישראל ברמה של פצצה מתקתקת".

השוטרים פתחו בחקירה ולאחר בדיקת החומרים הרלוונטים על ידי הגורמים השונים הוחלט כי יש בהם חשד לעבירת איומים. החשוד נעצר לחקירה והיום יובא בפני בית משפט השלום בטבריה בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

שר הביטחון כ"ץ גינה את האיומים נגד האלוף עליאן וכתב: "אלימות ואיומים כלפי קציני צה"ל ואנשי מערכת הביטחון הם מעשה נפשע וקו אדום שאסור שייחצה בשום מצב - בטח ובטח בימים שבהם לוחמינו ומפקדינו נושאים על כתפיהם את ביטחון ישראל. אני מחזק את רסאן ומדגיש שלא נשלים עם שום ניסיון לפגוע או לאיים במי שמקדישים את חייהם לביטחון מדינת ישראל".